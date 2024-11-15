坚持农业农村优先发展 集中连片推进乡村振兴——习近平总书记在河南考察时的重要讲话在洛阳“三农”战线引发热烈反响

“着力建设现代化产业体系和农业强省”“要加强耕地保护和建设，扛牢粮食安全责任，延伸现代农业产业链条”“以城乡融合发展带动乡村全面振兴，促进城乡共同富裕”……连日来，习近平总书记在河南考察时的重要讲话在全市“三农”战线引发热烈反响。大家纷纷表示，习近平总书记对“三农”工作念兹在兹、牵挂于心，令人倍感温暖、倍感振奋。要深入贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，坚持农业农村优先发展，坚持城乡融合发展，把富民增收作为根本导向，把产业发展作为根本抓手，集中连片推进乡村全面振兴，奋力开创农业农村现代化建设新局面。

洛宁县赵村镇中沟村千亩油葵进入盛花期，游客畅游其中，尽享田园风光

“着力建设现代化产业体系和农业强省”“要加强耕地保护和建设，扛牢粮食安全责任，延伸现代农业产业链条”“以城乡融合发展带动乡村全面振兴，促进城乡共同富裕”……连日来，习近平总书记在河南考察时的重要讲话在全市“三农”战线引发热烈反响。大家纷纷表示，习近平总书记对“三农”工作念兹在兹、牵挂于心，令人倍感温暖、倍感振奋。要深入贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，坚持农业农村优先发展，坚持城乡融合发展，把富民增收作为根本导向，把产业发展作为根本抓手，集中连片推进乡村全面振兴，奋力开创农业农村现代化建设新局面。

市农业技术推广服务中心党委书记、主任阮祥鸣：

粮食安全是“国之大者”。保障粮食和重要农产品稳定安全供给是推进乡村全面振兴的首要任务。习近平总书记多次强调，中国人要把饭碗端在自己手里，而且要装自己的粮食。近年来，全市上下大力实施“藏粮于技、藏粮于地”战略，粮食生产能力不断提升。其中，农技推广部门坚持把粮食生产作为硬核任务，深入推进粮油作物大面积单产提升行动，加大高产高效模式集成推广力度，大力开展农业经营主体和高素质农民培训，有力保障粮食和重要农产品稳定安全供给。下一步，我们将以实际行动贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，坚决扛牢粮食安全重任，在稳定粮食播种面积的基础上，主攻单产和品质提升，积极开展新技术、新品种的引进、试验、示范和推广工作，真正让粮仓更加充实、饭碗更加牢靠。

市水利局党组书记、局长王雷：

水利是农业的命脉。习近平总书记强调“要密切配合，加强用水调度，确保城乡居民供水和农业灌溉需求”，我们深感重任在肩。今年，我市降水较常年同期整体偏少，4月中旬以来出现旱情，全市水利系统闻令而动，及时启动抗旱工作机制，科学调度水源，检修维护渠道、涵闸等水利基础设施，制订轮灌、错峰灌溉方案，千方百计多引、远送，增加浇灌面积，做到能浇尽浇、浇足浇透，有效减轻了旱情对农业生产的影响。下一步，市水利局将牢记总书记殷殷嘱托，密切关注旱情、雨情、墒情、农情发展变化和群众因旱饮水困难情况，持续加强用水调度，加快大中型灌区建设和现代化改造，抓好“三夏”生产服务保障，全力以赴满足城乡居民供水和农业灌溉需求，为保障国家粮食安全、推进乡村全面振兴提供有力的水利支撑。

偃师区首阳山街道党工委书记李真：

城乡融合发展是中国式现代化的必然要求。习近平总书记强调，以城乡融合发展带动乡村全面振兴。首阳山城乡融合片区创新推行产业共谋、设施共建、服务共享、乡村共管、资源共配“五共五连”机制，通过党建联建、产业联兴、服务联享“三联驱动”模式，加速打造城乡融合发展的示范样板。其中，“15分钟便民生活圈”集成教育托幼、智慧养老等12项高频服务，让公共服务既有温度更有质感。同时，聚焦群众增收，通过按需定制“技能培训菜单”，让农民变身为“产业工人”，通过土地流转实现产业“腾笼换鸟”，有效提升农业综合效益。下一步，我们将牢记嘱托、铆足干劲，坚持城乡融合发展，注重用连片发展思维下好乡村振兴先手棋，加快引导生产要素向乡村流动，不断激发乡村振兴动力活力。