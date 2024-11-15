洛阳：民生为“大” 落地落细

民生无小事，枝叶总关情。习近平总书记在河南考察时强调，要着力改善民生。近年来，我市认真落实中央、省委决策部署，深刻把握经济发展和民生改善良性互动的核心要义、价值意蕴与实践要求，更好在发展中保障和改善民生。

“要更好凝聚服务群众，健全群众利益协调机制，提高公共服务水平，用心用情解决群众急难愁盼问题。”

——习近平

民生无小事，枝叶总关情。

习近平总书记在河南考察时强调，要着力改善民生。

近年来，我市认真落实中央、省委决策部署，深刻把握经济发展和民生改善良性互动的核心要义、价值意蕴与实践要求，更好在发展中保障和改善民生。

建成“五级四类”城乡养老服务体系、多措并举端稳就业饭碗、教育资源布局不断优化、医疗卫生服务能力和水平全面提升……河洛大地上，民生持续改善不仅提升了人民群众的生活品质，更为经济社会发展注入了持久动力。

建成服务体系 变“养老”为“享老”

眼下，西工区中京花园小区养老服务站的养老送餐员姚云，每天要为数十位老人上门送餐。“在送餐的同时，我也会对老人开展巡访，了解他们的身体状况和更多养老需求。”她说。

助餐服务是许多老年人首要的养老需求，一餐热饭，彰显民生温度。

我市已进入中度老龄化社会。截至2024年年底，全市60岁以上老年人有147.6万人，65岁以上老年人有102.2万人，80岁以上高龄老人17万余人，失能半失能老人约24万人。

尊老爱老是中华民族的优良传统和美德。近年来，我市大力发展养老服务事业和产业，变“养老”为“享老”。

老人们在老城区西北隅街道北大街社区邻里中心开展文体活动

截至目前，我市已建成各类养老服务机构2229个，先后被确定为医养结合、智慧健康养老应用示范、居家和社区养老服务改革、居家和社区基本养老服务提升行动、安宁疗护、基本养老服务综合平台、城市社区嵌入式服务设施建设等7个国家级试点。

基本建成“五级四类”城乡养老服务体系。根据城市区老年人居家养老服务需求，着力构建五级养老服务体系；针对农村养老服务供给短缺问题，创新建设四类养老服务体系；发展居家、社区、机构相协调的养老服务模式。

此外，我市还通过加快推进社会化运营、有效促进医养结合、稳步推动产业升级等措施，积极应对人口老龄化问题。

养老不仅要有服务，还要服务到位。“全市民政系统将认真学习贯彻习近平总书记的重要讲话精神，深化养老服务改革发展，加快完善养老服务网络，开展社区支持的居家社区养老服务，完善各类要素保障，大力发展银发经济，进一步推进养老服务事业产业高质量发展，更好满足老年人多层次多样化服务需求。”市民政局有关负责人说。

端稳就业饭碗 让幸福生活满格

铺上桌布、摆上面塑，洛阳市职业高中火热“开摊”了。“今天不招学生，招企业！”该校招生实习中心主任梁巧玲说，之所以到招聘会上“摆摊”，是希望能和招聘企业面对面交流，为学生们拓宽实习就业渠道。

近日，2025年河南先进制造业青年就业行动豫西专场暨首届校企对接交流活动在河南科技大学举行，活动创新开设“校企合作交流区”，洛阳市职业高中、洛阳市中等职业学校等现场“摆摊”推介，展特色、秀才艺，与招聘企业围绕产学协同育人、科技成果转化、校企合作促就业等内容开展深度交流，现场达成实习实训、定向培养、技术合作等意向50个。

就业是民生之本，关系千家万户。

近年来，我市持续推进就业服务提质增效，形成了较为完善的就业创业服务体系，建成投用洛阳人力资源服务产业园先行区，打造市级人力资源市场和线上零工市场，依托社区和邻里中心，建成152个“家门口”服务站点，发挥创业带动就业倍增效应，依托创业孵化基地在孵企业1390余家，直接带动就业1.7万余人。

今年，我市聚焦高校毕业生、农民工等重点群体，着力破解就业结构性矛盾，持续完善政策体系和公共就业服务，让更多劳动者端稳就业饭碗，让幸福生活满格。