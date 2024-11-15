洛阳市新闻出版版权协会理事会完成换届选举

昨日，洛阳市新闻出版版权协会会员大会暨理事会换届选举会议举行，选举产生新一届理事会。 昨日，洛阳市新闻出版版权协会会员大会暨理事会换届选举会议举行，选举产生新一届理事会。 会议全面总结了我市新闻出版版权协会工作情况，详细谋划了下一阶段工作安排，旨在进一步发挥我市新闻出版版权协会促进行业自律、服务会员单位、推动行业发展作用，打造我市新闻出版行业高质量交流平台。 会议强调，要不断强化组织建设，突出政治引领，加强班子建设，完善体制机制，确保协会始终沿着正确的政治方向前行，在服务全市中心工作、助力行业高质量发展中展现担当作为。要发挥协会职能，立足自身“桥梁、纽带、协调、服务”职责定位，深入了解行业发展现状和企业实际诉求，协调解决行业堵点难点问题，全心全意为协会会员提供优质服务。要组织开展多元活动，常态化推进学习调研、自律检查、安全隐患排查整治等，提高行业整体质量和服务水平，共同守牢安全生产底线红线，为我市新闻出版行业繁荣发展作出积极贡献。 （洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 程方晓）