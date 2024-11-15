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科技创新赋能制造业高质量发展——访市科技局党组书记、局长叶惠玲
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.05.28 08:46
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位于涧西区的洛阳周山智慧岛倾力打造新型科创智慧高地 （资料图片）

　　“习近平总书记在河南考察时强调，现代制造业离不开科技赋能，要大力加强技术攻关，走自主创新的发展路子。这一重要指示，为我们做好科技工作指明了前进方向、提供了根本遵循。在倍感鼓舞、倍感振奋的同时，我们深感使命光荣、责任重大。”昨日，市科技局党组书记、局长叶惠玲在接受洛报融媒记者专访时说。

　　下一步，全市科技系统将把学习好、领会好、贯彻好总书记的重要讲话精神作为当前和今后的重大政治任务，紧紧围绕科技创新与产业创新深度融合这条主线，坚持科技创新和体制机制改革“双轮驱动”，坚持把创新落在产业上、把产业落在风口上、把主体落在企业上、把重点落在转化上，大力实施创新平台提级增效、创新主体培优培强、关键核心技术攻关、创新人才引育用服、完善成果转化体系、深化创新体制改革、构建一流创新生态体系等七大行动，以科技创新为引领，加快培育新质生产力，着力推动制造业高质量发展。

　　坚持“顶天立地”，加速创新平台提级增效。“顶天”，即积极对接融入国家实验室体系和环省科学院创新生态圈，打造高能级创新平台。“立地”，即布局建设企业为主体、涵盖我市重点产业链的“研发—概念验证—中试—产业化”全链条创新平台体系。

　　突出“强基扩面”，聚力创新主体培优培强。实施“小升高、规升高、高变强”主体提质增效工程，引导企业提升自主创新能力，积极培育符合条件的企业成为科技领军企业、创新龙头企业、“瞪羚”企业。构建“众创空间+孵化器+加速器+智慧岛+科技产业社区”创新创业孵化链条，壮大科技型企业规模，形成“科小、高企、瞪羚、创新龙头、科技领军”企业梯次发展格局。

　　围绕“产业需求”，强化关键核心技术攻关。面向国家重大战略和我市“四新一装备”等重点产业发展需求，构建国家、省、市级科技计划项目梯度攻关格局，实施一批重大科技专项和重点研发专项，开展关键核心技术协同攻关，力争取得一批引领性、颠覆性、前沿性科技创新成果。强化企业创新主体地位，支持链主企业聚焦重点领域牵头组建创新联合体，推动产学研深度融合。

　　强化“引育用服”，统筹创新人才引进培育。聚焦重大创新平台、重要学科建设和重点产业发展人才需求，坚持“带土移植”和“厚土培植”并重，完善青年科技人才发现、选拔、培养机制，有针对性地引进和培育一批科技领军人才和实用紧缺人才。

　　注重“融合融汇”，不断完善成果转化体系。加强科技成果转化载体建设，建设提升省级科技成果转移转化示范区和中试基地，做优国家技术转移郑州中心洛阳分中心等技术转移服务平台，完善中试基地服务清单，丰富科技创新应用场景，推动技术要素有效流动，促进科技成果转移转化。

　　坚持“改革驱动”，健全完善创新体制机制。进一步解放思想，坚持“有解”思维、系统思维、改革思维，针对科技体制机制堵点实行靶向攻坚，以新思路“解难题”、新举措“开新局”，加快构建支持全面创新的体制机制。

　　持续“协同发力”，构建一流创新生态体系。聚焦各类创新主体需求，打造“政策直享、平台直联、服务直达、诉求直办”的省市县三级科技服务综合体2.0服务模式，加大科技金融支持力度，推动创新链产业链资金链人才链深度融合，打造勇于探索、活力充沛、动能强劲、多元融合、便捷高效的良好创新生态。（洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 通讯员 刘磊）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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