牢记嘱托担使命 感恩奋进勇争先——访宜阳县委书记付涛

“在‘十四五’规划收官、谋划‘十五五’发展的关键时期，在全党开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育的重要节点，习近平总书记亲临河南考察，首站来到洛阳，让我们倍感温暖和振奋。总书记的重要讲话，高瞻远瞩、思想深刻、内涵丰富，为我们做好各项工作指明了前进方向、提供了根本遵循。”昨日，宜阳县委书记付涛在接受洛报融媒记者专访时表示。

位于涧西区的洛阳周山智慧岛倾力打造新型科创智慧高地 （资料图片）

“在‘十四五’规划收官、谋划‘十五五’发展的关键时期，在全党开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育的重要节点，习近平总书记亲临河南考察，首站来到洛阳，让我们倍感温暖和振奋。总书记的重要讲话，高瞻远瞩、思想深刻、内涵丰富，为我们做好各项工作指明了前进方向、提供了根本遵循。”昨日，宜阳县委书记付涛在接受洛报融媒记者专访时表示。

牢记殷殷嘱托，实干践行使命。付涛表示，宜阳县将深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，聚焦“两高四着力”，牢记嘱托、勇担使命，自觉做推动高质量发展和高效能治理的践行者，奋力推动总书记重要讲话精神在宜阳落地生根，形成生动实践。

以更大力度推动高质量发展。深刻领悟习近平总书记关于坚定信心推动高质量发展的重要要求，扎实推动现代化宜阳建设。以科技创新推进产业创新，持续抓好九创产业园、泉盛科技产业社区等产业社区建设运营，推动产学研深度融合，确保航空航天智创产业园尽快全面投产，加快空导院新工业园区、航空工业42所、5715厂等项目建设进度，不断做大做强航空装备首位产业，统筹带动高端轴承等传统优势产业向风口转型，积极抢占低空经济、新型储能等产业发展新赛道，着力打造国家重要航空装备产业高地。以城乡融合带动乡村振兴，抢抓入选全国新型城镇化建设试点县机遇，坚持产城人融合发展，加快格兰云天酒店、青年财富广场等平台型项目建设，持续提升城市功能品质，推动城乡要素资源有序流动，推动形成城乡互补、协调发展的新型城乡关系；坚持集中连片推进乡村全面振兴，坚决扛牢粮食安全政治责任，积极引育农业龙头企业，大力推进“三区一带”特色产业发展，多措并举助力群众增收致富，着力打造省级新型城镇化建设高地。以环境优势积蓄发展胜势，坚持软硬环境两手抓，持续厚植作为全国“两山”实践创新基地的生态环境优势，纵深推进营商环境配套改革，立足洛阳卫星城定位，坚持产业一体联动，全力推动民营经济高质量发展，着力打造区域营商环境高地。

以更实举措推动高效能治理。深刻领悟习近平总书记关于扎扎实实加强社会治理的重要要求，提升社会治理现代化水平。坚持党建引领基层治理，落实省委“五基四化”要求，扎实做好村“两委”换届筹备工作，选优配强基层党组织带头人，切实把基层党组织建好建强。坚持以人民为中心，深入践行新时代“枫桥经验”，健全“1+4+5+N”工作模式，常态化推进“三清两建”，推动矛盾纠纷在“最多跑一地”中实质化解。坚持共建共治共享，推动“党建+网格+大数据”纵深开展，建好用好群众“三自”组织，全面推行“积分制”激励机制，以共建共治共享构建社会治理共同体。

以更严要求一体推进学查改。深刻领悟习近平总书记关于锲而不舍落实中央八项规定精神的重要要求，以优良作风凝聚干事创业合力。抓好学习教育，在一体推进学查改上下功夫，动真碰硬抓好违规吃喝专项整治，确保取得扎实成效。抓实基层减负，进一步巩固和拓展整治工作成效，让基层干部有更多时间精力谋发展抓落实。抓牢“群腐”工作，持续深入整治民生领域的“微腐败”，推动改革发展成果更好惠及广大人民群众。（洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 通讯员 刘文伟）