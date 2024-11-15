千里赴约文博会 洛阳彰显文化软实力

26日，第二十一届中国(深圳)国际文化产业博览交易会(简称文博会)在深圳国际会展中心圆满闭幕。本届文博会吸引了6280个政府组团、文化机构和企业参展。来自洛阳的13家优秀企业跨越千里，向世界展示千年古都的文化魅力。

河南展区

26日，第二十一届中国(深圳)国际文化产业博览交易会(简称文博会)在深圳国际会展中心圆满闭幕。本届文博会吸引了6280个政府组团、文化机构和企业参展。来自洛阳的13家优秀企业跨越千里，向世界展示千年古都的文化魅力。

文博会期间，洛阳参展企业现场交易及达成合作意向累计100余项，涵盖文化科技、文化艺术、文化创意、信息传播等领域，涉及金额近500万元。

洛阳文创产品

古都IP焕新 展现厚重文化底蕴

踏入河南展区，一缕清幽绵长的牡丹花香扑面而来，在最近的展台上，由牡丹花瓣与数十种草本植物精心调配的“神都牡丹香”引得众人驻足。不远处，李学武牡丹瓷展台围满了人，灯光下，一件件牡丹瓷作品流光溢彩，牡丹的雍容华贵跃然“瓷”上，完美诠释了传统技艺与艺术审美结合的魅力。再往前走，郭爱和三彩艺展台的洛阳三彩作品打破了人们对传统三彩的固有印象，绚丽的色彩碰撞、独特的造型设计，让古老厚重的三彩艺术焕发新生机。

在另一展区，高家三彩、锐泽金银器、广发青铜器等展品同样熠熠生辉，传统技艺在新时代的语境下，被赋予了多元文化内涵和艺术价值，令参观者流连忘返。