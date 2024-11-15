市委政研室传达学习习近平总书记在河南考察时的重要讲话精神

近日，市委政研室召开专题会议，传达学习习近平总书记在河南考察时的重要讲话精神，以及全省领导干部会议、省委常委会扩大会议、市委常委会扩大会议精神，部署学习宣传和贯彻落实工作。

近日，市委政研室召开专题会议，传达学习习近平总书记在河南考察时的重要讲话精神，以及全省领导干部会议、省委常委会扩大会议、市委常委会扩大会议精神，部署学习宣传和贯彻落实工作。

会议指出，习近平总书记此次到河南考察，首站来到洛阳，充分体现了以习近平同志为核心的党中央对河南、对洛阳的高度重视、特殊厚爱和殷切期待。市委政研室要把学习宣传贯彻好习近平总书记重要讲话精神作为当前和今后的重大政治任务，推动总书记重要讲话精神落地见效。要带头深学细悟，坚持全面系统、融会贯通，把学习习近平总书记重要讲话精神与学习习近平总书记关于河南工作的重要论述结合起来，一体学习、一体把握、一体领悟，真正学深悟透、入脑入心。要坚持以知促行，把习近平总书记重要讲话精神融入调查研究、深化改革、决策咨询等工作全过程各环节，做到学以致用、用以促学。要提升能力作风，切实把学习激发的热情干劲转变为过硬能力作风，突出“讲政治、讲规矩，强能力、强作风，提质量、提效率”，在服务市委中心工作上创业绩、树品牌，为现代化洛阳建设贡献更多智慧和力量。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 通讯员 吴静)