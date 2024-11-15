以高质效检察履职 更好为大局服务为人民司法

昨日，市委党校(洛阳行政学院)领导干部讲堂邀请市人民检察院检察长封勇，为第64期中青年干部培训班和2025年春季学期县处级干部进修二班学员进行专题辅导。
昨日，市委党校(洛阳行政学院)领导干部讲堂邀请市人民检察院检察长封勇，为第64期中青年干部培训班和2025年春季学期县处级干部进修二班学员进行专题辅导。
昨日，市委党校(洛阳行政学院)领导干部讲堂邀请市人民检察院检察长封勇，为第64期中青年干部培训班和2025年春季学期县处级干部进修二班学员进行专题辅导。
封勇围绕“深入学习贯彻习近平法治思想 以高质效检察履职更好为大局服务为人民司法”主题，深入阐释习近平法治思想的精髓要义，介绍新时代检察机关法律监督工作方法路径，探索完善我市检察机关法律监督工作整体格局。她指出，要转变司法理念，践行新时代法律监督工作新要求，坚持为大局司法、为人民司法，推动新时代检察机关法律监督工作高质量发展。要能动履职尽责，严格依法办案，加强执法司法监督，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。要深化监督保障，持续提升法律监督能力，加强基层基础建设，夯实新时代检察工作高质量发展基础，为现代化洛阳建设提供坚强法治保障。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 张佳)
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