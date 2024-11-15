全面依法治省工作培训班在洛开班

昨日，全面依法治省工作培训班在我市开班。 昨日，全面依法治省工作培训班在我市开班。 会议指出，要深入学习习近平总书记在河南考察时的重要讲话精神，做习近平法治思想的坚定信仰者、积极传播者、模范实践者，确保党中央、省委关于法治建设的决策部署不折不扣落到实处，加快建设更高水平的法治河南。要抓好关键少数，切实提升领导干部法治思维、法治意识和法治能力，进一步提升运用法治思维和法治方式深化改革、推动发展、化解矛盾、维护稳定、应对风险的能力，持续提高依法行政水平。要坚持服务中心大局，优化政务服务，精准对接企业和企业家法律需求，营造法治化营商环境。要聚焦重点关键，谋划新一轮法治建设规划，积极构建涉外法治体系，保障高水平对外开放。 此次培训班为期3天，受邀专家将围绕习近平法治思想、依法行政、法治督察等内容开展专题授课。 省司法厅副厅长胡奎、副市长楚国剑出席开班仪式。(洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 马建广)