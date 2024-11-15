市委统战部传达学习习近平总书记在河南考察时的重要讲话精神

昨日，市委统战部召开部务会会议，传达学习习近平总书记在河南考察时的重要讲话精神，以及省委、市委相关会议精神，部署学习宣传贯彻工作。市委常委、统战部部长韩治群主持会议并讲话。

昨日，市委统战部召开部务会会议，传达学习习近平总书记在河南考察时的重要讲话精神，以及省委、市委相关会议精神，部署学习宣传贯彻工作。市委常委、统战部部长韩治群主持会议并讲话。

会议指出，要把深入学习贯彻习近平总书记在河南考察时的重要讲话精神作为重大政治任务，不断增强学习贯彻的思想自觉、政治自觉、行动自觉，推动总书记重要讲话精神在洛阳落地生根、开花结果。

会议强调，全市统战系统要全面对标习近平总书记在河南考察时的重要讲话精神，聚焦“两高四着力”，高标准思考谋划统一战线各领域工作。要着力防范化解统战领域风险隐患，坚决守住不发生系统性风险、重大风险的底线；牢牢把握习近平总书记关于宗教工作的重要论述，着力打造我国宗教中国化的洛阳样板；不断提升新型政党制度效能，持续深化民营经济“两个健康”，做好党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作，扎实推进港澳台海外统战工作和侨务工作，建强党外代表人士队伍，推动各领域统战工作出新出彩。要加强党对统战工作的全面领导，推动统战工作责任制落实落地，为加快推进现代化洛阳建设作出更大贡献。(洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹 通讯员 杜蕊蕊)