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多款“洛阳造”美食斩获省级荣誉
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.05.28 08:30
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　　记者昨日从市工信局获悉，第三届河南“吃货节”端午专场活动粽子和特色食品认定结果名单近日公布，我市6家企业19款产品成功上榜。

　　其中，万省生物(卡萨米亚)、洛肴农业的3款粽子产品分获“中原传统精品粽子”“中原特色创新粽子”称号，盛恒食品、自然香食品、馋福食品、芽状元等企业研制的花生、豆芽、牡丹鲜椒酱等共16款产品获评“中原特色食品”。

　　于2022年启动的“吃货节”由工信部工业文化发展中心、中国商业联合会、中国食品工业协会共同推动，是在全国范围内举办的以食品为主题的创新型促消费活动，也是响应国家扩大内需、促进消费、构建全国统一大市场、畅通国内大循环政策的重要举措。

　　依托此次举办的河南“吃货节”端午专场活动，我市后续将积极开展线上促销、线下展销、新品推介、采购对接等食品促消费活动，同时结合“洛阳一桌好菜”等品牌建设工作，继续狠抓“数字三品”战略落实，全面提升食品产业知名度、美誉度、竞争力，打造具有洛阳特色的“食中名品”“食中精品”，为进一步丰富洛阳百姓餐桌和实现全市食品产业高质量发展奠定坚实基础。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 张克治 李雨晴）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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