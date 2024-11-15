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聚焦遗址保护与文明交流 助力“一带一路”人文合作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.05.28 08:22
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　　当地时间5月23日下午，市考古研究院与乌兹别克斯坦费尔干纳国立大学共建的“费尔干纳—洛阳库瓦古城遗址联合考古研究基地”及“费尔干纳—洛阳考古遗址保护与文物修复实验室”在乌兹别克斯坦费尔干纳州正式揭牌成立。

　　揭牌仪式上，市考古研究院代表团团长刘斌与费尔干纳国立大学校长舍尔穆哈多夫共同为两个合作平台揭牌。市考古研究院聘任该校副校长马赫穆多夫·奥塔别克、教授伊萨米迪诺夫·穆罕默德琼为特聘研究员，费尔干纳国立大学聘任刘斌为荣誉教授。

　　库瓦古城是古代丝绸之路的重要枢纽，汉唐时期史籍记载的“大宛国”核心区。自2019年合作启动以来，双方已对库瓦古城遗址开展多次联合调查，在城墙结构、护城壕沟等遗迹研究中取得突破。此次揭牌的“费尔干纳—洛阳库瓦古城遗址联合考古研究基地”位于库瓦古城遗址西南处，乌方州政府为考古队无偿提供遗址管理处办公用房，为长期田野考古提供保障；“费尔干纳—洛阳考古遗址保护与文物修复实验室”设于费尔干纳国立大学主校区，旨在搭建跨学科平台，培养文物保护修复人才。

　　双方共同表示，此次合作是继共建“乌兹别克斯坦中国联合考古系”和“费尔干纳-洛阳考古研究中心”后的又一重要成果，标志着双方联合考古研究、文物和文化遗产保护利用、人才培养等方面的合作迈向新的阶段，为践行“一带一路”倡议、深化文明互鉴注入新动力。未来，双方将依托联合实验室和考古基地，持续推动丝路文化遗产保护与国际考古事业发展，为揭示文明交融脉络、培养专业人才提供坚实支撑。（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 通讯员 郝君涛）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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