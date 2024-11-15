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“瞻彼洛矣——洛阳东周历史文明展”开展
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.05.28 08:18
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　　近日，“瞻彼洛矣——洛阳东周历史文明展”在洛阳博物馆开展。

　　展览以“礼乐文明”为主线，设置“天子之都”“周礼之源”“王城风云”“天下都会”四个部分，汇集东周王城、天子驾六车马坑等遗址的200余件珍贵文物，通过青铜重器、玉礼佩饰、铭文简牍等实物展陈，辅以数字复原、场景互动等创新形式，带领观众穿越两千五百年的时空，触摸中华文明的璀璨之光。展览将持续至8月18日。

　　公元前771年，申侯联合犬戎攻破镐京，周幽王死于战乱，西周灭亡。次年，周平王迁都洛邑，史称东周，拉开了春秋战国时代的序幕。从公元前770年平王东迁到公元前256年赧王病死，东周都洛515年，历25王。

　　洛阳博物馆相关负责人表示，东周时期是一个大变革的时代。政治上，主要诸侯国进行了不同程度的变法，旧的世卿世禄制度被打破，新兴政治势力登上历史舞台。经济上，铁制生产工具的广泛应用大大提高了社会生产力水平，井田制逐渐瓦解，新的田赋税收制度逐步建立，手工业和商业繁荣。文化上，新思想、新学说不断涌现，呈现出“百花齐放百家争鸣”的景象。洛阳作为那个时代的亲历者、见证者，其考古成果与出土文物为研究当时的礼乐文明、都城制度及社会形态提供了“最佳视角”。（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 通讯员 黄燕）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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