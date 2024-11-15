当前正值麦收关键期，昨日，市长张玉杰到宜阳县督导调研“三夏”工作，强调要深入学习贯彻习近平总书记在河南考察时的重要讲话精神，全面落实省委、市委部署要求，抢抓农时、科学统筹、高效调度，下沉一线指导，精准服务督导，确保夏收颗粒归仓、夏播只增不减、夏管全面到位，坚决打赢“三夏”生产攻坚战。

科学统筹调度精准服务督导

坚决打赢“三夏”生产攻坚战

张玉杰到宜阳县督导调研“三夏”工作

当前正值麦收关键期，昨日，市长张玉杰到宜阳县督导调研“三夏”工作，强调要深入学习贯彻习近平总书记在河南考察时的重要讲话精神，全面落实省委、市委部署要求，抢抓农时、科学统筹、高效调度，下沉一线指导，精准服务督导，确保夏收颗粒归仓、夏播只增不减、夏管全面到位，坚决打赢“三夏”生产攻坚战。

宜阳县是全市小麦种植大县，目前已陆续进入密集收割期。“今年亩均产量估计有多少？”“收获机和机手有没有保障？”“秋作物轮播套种情况如何？”张玉杰到韩城镇桃村、莲庄镇孙留村等处，走进田间地头，查看小麦长势、土壤墒情，揉开麦穗看成色、估产量，与种粮大户、农技专家、土地流转企业负责人等亲切交流，详细了解麦收进度、农机调配、收购仓储、夏种夏管及惠农政策落实等情况，充分肯定宜阳县创新土地流转方式、大力推广“麦椒套种”助农增收的做法，对高标准农田建设和秸秆禁烧工作提出具体要求。

张玉杰强调，粮食安全是“国之大者”。要牢记嘱托扛牢责任，“抢”字当头、“稳”字托底，密切关注天气变化，及时发布预警信息，科学调度农业机械，充分挖掘机收减损潜力，确保适收快收、应收尽收，扛牢粮食安全责任。要压茬推进夏播夏管，备足备好种子肥料，加强农技服务指导，精细落实田间管理，持续抓好病虫害防治、防汛抗旱等防灾减灾工作，为秋粮丰收打好基础。要科技赋能智慧农耕，积极落实“藏粮于地、藏粮于技”战略，集中连片打造高标准农田，大力推广滴灌、喷灌及水肥一体化技术，推动良田良种良法良机深度融合、协同增产。要更加注重惠农富农，加强产销衔接和农企对接，因地制宜发展特色种植，做优做强农产品精深加工，持续健全联农带农机制，推动农业增效、农民增收。

张玉杰还到宜阳双椒融合产业园调研特色产业发展、联农带农增收等情况。

李刚等参加。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)