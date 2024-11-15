扎扎实实加强社会治理——四论学习贯彻习近平总书记在河南考察时的重要讲话精神

习近平总书记在河南考察时，强调“以高质量发展和高效能治理奋力谱写中原大地推进中国式现代化新篇章”“河南人口总量、人口密度、人口流动量都比较大，社会问题复杂多样，必须扎扎实实加强社会治理”。关心情切切，期许意殷殷。作为中原城市群副中心城市，我们要推动习近平总书记的重要讲话精神在河洛大地落地生根、开花结果，提升社会治理现代化水平，着力实现高效能治理。

砌善治之石，筑发展之基。

习近平总书记在河南考察时，强调“以高质量发展和高效能治理奋力谱写中原大地推进中国式现代化新篇章”“河南人口总量、人口密度、人口流动量都比较大，社会问题复杂多样，必须扎扎实实加强社会治理”。关心情切切，期许意殷殷。作为中原城市群副中心城市，我们要推动习近平总书记的重要讲话精神在河洛大地落地生根、开花结果，提升社会治理现代化水平，着力实现高效能治理。

加强社会治理，关乎党长期执政和国家长治久安，关乎社会和谐稳定和人民幸福安康。高质量发展与高效能治理如同车之双轮、鸟之双翼，二者相辅相成、相得益彰。如果没有高质量发展，高效能治理所需的人财物就难以保障；而如果没有高效能治理，发展所需的良好环境也难以保障。坚定信心推动高质量发展，要把效能作为衡量社会治理水平的关键标尺，推进社会治理现代化，满足人民美好生活需要。

高效能治理，追求的是治理的有效性，回应的是民众的真实需求，探索的是基层活力释放。进入新时代，社会结构发生深刻变化，顺应时代发展新趋势、实践发展新要求、人民群众新期待，社会治理必须因时而变、提升效能。在河南考察时，习近平总书记聚焦这一时代命题，强调“要心中有数、未雨绸缪、主动作为，不能等出了事才去抓工作，老是当救火队长是不行的”，激励我们打好治理主动仗，避免“头痛医头、脚痛医脚”；强调“要切实整治形式主义为基层减负，不能好事、栽花的事揽着做，难事、得罪人的事推给基层做”，激励我们改革机制，支持基层干部大胆干事、树立威信……总书记讲得朴实、看得深刻，为我们提升治理水平提供了方向上的指引、方法上的指导。

近年来，我市创新基层社会治理，发力城市提质，推动资源、服务、管理下沉，取得了积极的治理效果。从建成363个邻里中心、2136个乡里中心，把优质便捷的公共服务送到群众“家门口”，到4000多个自治、自乐、志愿“三自”组织遍地开花，塑造共建共治共享新场景，再到“三清两建”整治了“村霸”“村痞”，壮大了基层组织，社会治理正从“看不见的手”变为“看得见的心”，在传统与现代的迭代演进中走上了一条治理新路。

新形势呼唤新担当，新任务需要新作为。当前，社会治理面临复杂形势和艰巨任务，我们要准确把握习近平总书记关于扎扎实实加强社会治理的重要要求，深刻领会高效能蕴含的高标准、高要求，提升社会治理现代化水平，深入推进高效能治理。要全面落实党的领导，加强新兴领域党的建设，推进党的组织覆盖和工作覆盖。要加强和创新基层社会治理，建好用好乡里中心、邻里中心和群众“三自”组织，推动公共服务进村进社区，深入推进“三清两建”，更好服务和凝聚群众。要突出抓基层、强基础、固根本，坚持以党建引领基层高效能治理，确保社会治理各项工作纵向到底、横向到边。要高度重视法治和诚信建设，提高政府诚信、企业诚信、社会诚信水平。要抓好风险隐患排查治理，坚决守住不发生区域性系统性风险的底线。要坚持我国宗教中国化方向，积极引导宗教同中华优秀传统文化相融合、与社会主义社会相适应。

风劲帆满海天阔，奋楫潮头逐浪高。以高效能治理为压舱石，高质量发展的洛阳之舟必将劈波斩浪、行稳致远，为奋力谱写中原大地推进中国式现代化新篇章作出洛阳新贡献！（洛平）