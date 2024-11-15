洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳文物登上“国家名片”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.05.28 08:15
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。
《唐·胡人牵驼载丝壁画》邮票

　　近日，《丝绸之路文物(三)》特种邮票首发，4枚精选陆上丝绸之路沿线珍贵文物的特种邮票，以千年文明的浓缩载体，在方寸之间重现丝路文明璀璨图景。

　　《丝绸之路文物(三)》特种邮票1套4枚，展现陆上丝绸之路由西至东沿线出土的4件珍贵文物。邮票图案名称为《汉·“五星出东方利中国”锦护膊》《南北朝·神人纹银盘》《北周·凸钉玻璃碗》《唐·胡人牵驼载丝壁画》。全套邮票面值4.80元，计划发行数量590万套。

　　其中，邮票第四枚中的《唐·胡人牵驼载丝壁画》原型文物出土于我市唐代安国相王孺人唐氏墓，现藏于洛阳古墓博物馆。壁画绘制在唐氏墓墓道西壁，正中一匹高大雄健的骆驼昂首挺胸、抬蹄甩尾、阔步前进。骆驼背上，是捆扎好的丝绸卷和瓶子。前面牵缰绳的西域人高鼻梁、络腮胡，头戴卷沿尖帽，身着翻领长衫，脚蹬黑色高靿靴，正迈步牵驼前行。该壁画生动再现了各国商人来到丝绸之路的东方起点之一洛阳，装载丝绸西行走上丝绸之路的场景，客观地反映了唐代的社会场景和世俗风情，讲述了文明交流互鉴的故事。此外，该枚邮票的设计元素中还包含了白马寺山门外的齐云塔。

　　邮票是“国家名片”，被誉为“浓缩的百科全书”，是传播优秀文化的极佳载体。邮票虽小，但它可以反映一个国家、一个时代的历史、人文和风貌。近年来，洛阳二里头国家考古遗址公园、老君山等先后被搬上邮票。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 尹妙辉 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    骨质疏松如何自测？
    骨质疏松如何自测？
    骨质疏松如何自测？
        女性50岁后、男性60岁后风险高；长期不运动、爱抽烟喝酒、挑食缺钙(如很少喝奶、晒太阳)的人要警惕。
  • ·嗓子有异物感、频繁清嗓子怎么办？
  • ·熬夜突发晕厥！37岁职场卷王“高频断片”竟是癫痫前兆
  • ·健康快讯：洛阳市妇幼保健院门诊窗口医保“一码付”功能上线
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 事关端午节及中高考！洛阳发布提...
  • 洛钼集团首次登上《财富》中国ESG...
  • 洛阳市文广旅局发布端午假期出游提醒
  • 洛阳2025年度援疆医疗队出发
  • 洛阳：“四好农村路”绘就乡村振...
  • “六一”将至，洛阳发布消费提醒
  • 端午假期天气如何？ 洛阳市气象台...
  • 张玉杰到宜阳县督导调研“三夏”工作
  • 房屋专项维修资金使用范围是什么...
  • 洛阳文物登上“国家名片”
    		•
    百姓呼声
    机场西路高架什么时候通车？
    夹马营路公交车什么时候恢复？
    精彩图片
    济新高速公路项目...
    牡丹奇妙游 精彩引...
    牡丹花开隋唐城【...
    牡丹公园：打造诗...
    精彩热帖

    满园春色关不住

    油菜花开引人来

    花开迎春

    隋唐随拍
    /汝阳天心寺考
    /村戏
    /冬日取暖的事儿
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605