洛阳文物登上“国家名片”

近日，《丝绸之路文物(三)》特种邮票首发，4枚精选陆上丝绸之路沿线珍贵文物的特种邮票，以千年文明的浓缩载体，在方寸之间重现丝路文明璀璨图景。

《唐·胡人牵驼载丝壁画》邮票

近日，《丝绸之路文物(三)》特种邮票首发，4枚精选陆上丝绸之路沿线珍贵文物的特种邮票，以千年文明的浓缩载体，在方寸之间重现丝路文明璀璨图景。

《丝绸之路文物(三)》特种邮票1套4枚，展现陆上丝绸之路由西至东沿线出土的4件珍贵文物。邮票图案名称为《汉·“五星出东方利中国”锦护膊》《南北朝·神人纹银盘》《北周·凸钉玻璃碗》《唐·胡人牵驼载丝壁画》。全套邮票面值4.80元，计划发行数量590万套。

其中，邮票第四枚中的《唐·胡人牵驼载丝壁画》原型文物出土于我市唐代安国相王孺人唐氏墓，现藏于洛阳古墓博物馆。壁画绘制在唐氏墓墓道西壁，正中一匹高大雄健的骆驼昂首挺胸、抬蹄甩尾、阔步前进。骆驼背上，是捆扎好的丝绸卷和瓶子。前面牵缰绳的西域人高鼻梁、络腮胡，头戴卷沿尖帽，身着翻领长衫，脚蹬黑色高靿靴，正迈步牵驼前行。该壁画生动再现了各国商人来到丝绸之路的东方起点之一洛阳，装载丝绸西行走上丝绸之路的场景，客观地反映了唐代的社会场景和世俗风情，讲述了文明交流互鉴的故事。此外，该枚邮票的设计元素中还包含了白马寺山门外的齐云塔。

邮票是“国家名片”，被誉为“浓缩的百科全书”，是传播优秀文化的极佳载体。邮票虽小，但它可以反映一个国家、一个时代的历史、人文和风貌。近年来，洛阳二里头国家考古遗址公园、老君山等先后被搬上邮票。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 尹妙辉 文/图）