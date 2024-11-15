龙门石窟讲解员马丁：把“龙门故事”讲给更多人听

“龙门石窟始于北魏盛于唐，开凿时间超过400年……”近日，在龙门石窟景区，龙门石窟研究院金牌讲解员马丁正带领游客品读眼前这座世界文化遗产。

编者按

五千多年文明血脉，四千载城邑肌理，十三朝古都盛景，浓缩于洛阳。历史从未沉睡，它在一铲一土中苏醒，在指尖毫厘间重生，在娓娓讲述中鲜活。我们跟随考古人的手铲丈量文明断层，见证修复师的笔尖填满时光裂隙，听见讲解员的声音串起古今对话。即日起，我们将走近洛阳文博一线的工作者，记录他们让千年文脉奔涌向前的日常。

马丁在为游客讲解(受访者供图)

“龙门石窟始于北魏盛于唐，开凿时间超过400年……”近日，在龙门石窟景区，龙门石窟研究院金牌讲解员马丁正带领游客品读眼前这座世界文化遗产。

今年39岁的马丁，是土生土长的洛阳人。尽管毕业于数学与计算机专业，但是他对文史情有独钟。2010年大学毕业后，怀着对家乡洛阳的深厚感情，他考入龙门石窟景区成为一名讲解员，从此与龙门结缘，一干就是15年。

最初进入讲解员行列时，马丁总担心自己不够专业，怕被游客“问住”，这份担忧成为他不断学习与探索的动力。马丁经常利用休息时间阅读专业书籍、观看纪录片等，丰富知识储备，遇到拿不准的问题就去请教专家，确保讲解内容准确。

龙门石窟厚重的历史文化，对讲解员的知识储备提出了很高的要求。多年来，马丁养成一个习惯：在没有讲解任务的时候，他就会去寻找那些之前忽略的点位，进行深入的研究。

每次讲解，马丁都将石窟造像中人物的服饰变化、表情神态，乃至每一块碑刻背后的故事娓娓道来，让来自五湖四海的游客在惊叹艺术之美的同时，也能深刻感受到中华文化的博大精深。

“文物是历史的见证者。”马丁说，虽然文物无声，但他的工作就是记录文物“声音”、串联历史故事，并将这些内容传播出去，让大家了解龙门石窟、爱上龙门石窟。

讲解员的职责就是在历史和游客之间架起一座桥梁。马丁认为，讲解员的最高境界是“因人施讲”，面对不同年龄、文化层次的游客，及时调整讲解内容，让大家听得津津有味。

“这些年，越来越多的游客不再只是‘到此一游’，而是希望了解景区的文化内涵。”马丁说，因此，通过讲解让游客有代入感、产生情感共鸣，就变得尤为重要，即根据游客的年龄、文化层次灵活调整讲解内容，确保每位游客都能听得津津有味。

“现在，来洛阳的年轻游客越来越多了，与这些游客互动时，也要‘投其所好’，了解他们关注的‘梗’。”马丁说，面对年轻游客，在讲解过程中就可以融入当下流行元素，让古老的历史更加贴近现代生活。

在龙门石窟景区工作的这些年里，马丁接待了上万批次游客，“讲得深，解得透，接地气”是游客们对他的称赞。

如今，马丁除了完成讲解工作，还承担着讲解员培训的任务。在培训中，他不仅注重讲解技巧，更乐于给学员分享自己的经验，比如重点读哪些书、如何解决棘手问题等。

在繁忙的工作之余，马丁还参加过电视节目、录制短视频，通过多种渠道向公众讲述龙门石窟的故事。

“龙门石窟的历史文化博大精深，我将继续深入挖掘龙门石窟的历史和故事，讲给更多人听，将这份跨越千年的文化传承下去。”马丁说。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华）