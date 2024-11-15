洛阳本周晴热天气持续 周末将有阵雨送清凉

据最新的气象资料分析，未来一周我市以晴天到多云天气为主，31日前后受高空槽东移和中低层切变线影响，有一次降水天气过程。
据最新的气象资料分析，未来一周我市以晴天到多云天气为主，31日前后受高空槽东移和中低层切变线影响，有一次降水天气过程。
刚刚，洛阳气象微信公众号发布消息，据最新的气象资料分析，未来一周我市以晴天到多云天气为主，31日前后受高空槽东移和中低层切变线影响，有一次降水天气过程。
今天夜里：晴天间多云。
28日(周三)：晴天间多云，气温17℃～33℃。
29日(周四)：晴天间多云，东南风3～4级，气温17℃～34℃。
30日(周五)：晴天转多云，傍晚到夜里多云转阴天，部分地区有阵雨或雷阵雨，气温19℃～31℃。
31日(周六·端午节)：阴天间多云，部分地区有阵雨或雷阵雨，气温22℃～29℃。
6月1日(周日)：阴天转小到中雨，气温19℃～27℃。
6月2日(周一)：小雨转多云，气温17℃～27℃。
6月3日(周二)：多云转晴天，气温18℃～30℃。⑥
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