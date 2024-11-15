7630万次“云打卡”激活古都烟火气 “洛YOUNG小店”绘就消费新图景

截至27日，由洛阳市委宣传部、洛阳市委网信办等多部门指导，洛阳日报社主办的#洛YOUNG小店全民打卡计划抖音话题挑战赛圆满落幕。

截至27日，由洛阳市委宣传部、洛阳市委网信办等多部门指导，洛阳日报社主办的#洛YOUNG小店全民打卡计划抖音话题挑战赛圆满落幕。这场持续一个月的全民短视频创作热潮，以7630万次总浏览量、约千余名网友投稿、数十条超人气视频的亮眼数据，不仅让洛阳268家“小而美”“小而潮”“小而新”的特色小店成为流量焦点，更以短视频为媒介，将城市街巷的烟火气转化为文旅消费的新动能，为千年古都注入年轻态的现代活力。

活动期间，南北李记、公园1702咖啡等本土小店通过镜头展现的非遗美食匠心制作、文创手作体验场景、咖啡拉花技艺等内容引发强烈共鸣，其中南北李记视频点赞量突破5万，公园1702咖啡、临时咖啡主理人马乐凯发布的视频点赞量分别达1.6万和1.2万。

作为活动的重要传播载体，由掌上洛阳客户端策划的#洛阳这些小店主理人超有样儿##洛阳五一假期的花式玩法##洛阳国际咖啡节超超超火爆##洛阳这家小店也太有梗了##郑州青年到洛阳开茶水铺吸粉年轻人#等10个话题登上微博同城热搜，其中#洛阳这家小店也太有梗了#登顶榜首，带动相关短视频跻身抖音全国种草榜第22位，形成现象级传播声量。这些话题以小店为切口，深度挖掘洛阳文旅的多元魅力，既让全国网友通过小店窗口看见洛阳的时尚基因，也为本地商户打开触达年轻客群的新通道。

同时，活动通过整合传播资源形成“声量共振”——邀请璐姐一米七、请叫我大老师等10名全网粉丝超30万的文旅达人，联合神都花木兰、陈牡丹爱旅行等本土博主，累计创作发布探店vlog、主理人专访等短视频150余条，#主理人超有YOUNG话题播放量突破1200万次。全平台累计发布宣传视频650余条、图文稿件280余篇，构建起多平台传播矩阵，精准触达年轻客群。

从街角小店的镜头记录，到千万级传播的话题裂变，#洛YOUNG小店全民打卡计划不仅打造了城市消费新场景，更构建起“短视频记录—社交媒体传播—线下体验消费”的完整生态链，成为洛阳探索“文旅+消费”融合的创新实践。

伴随“主理人经济”等新兴形态的持续培育，以及消费券发放、主题沙龙等后续举措的落地，洛阳正通过特色小店这一“城市微表情”，越来越多地让世界展示着传统与现代交织的多元魅力：这座城市的文旅体验，既在龙门石窟的历史厚重中，也在老城十字街的烟火气里，更在每一家用创意点亮生活的小店的故事里。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 文/图）