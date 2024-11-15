洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

7630万次“云打卡”激活古都烟火气 “洛YOUNG小店”绘就消费新图景
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.05.27 17:51
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　截至27日，由洛阳市委宣传部、洛阳市委网信办等多部门指导，洛阳日报社主办的#洛YOUNG小店全民打卡计划抖音话题挑战赛圆满落幕。这场持续一个月的全民短视频创作热潮，以7630万次总浏览量、约千余名网友投稿、数十条超人气视频的亮眼数据，不仅让洛阳268家“小而美”“小而潮”“小而新”的特色小店成为流量焦点，更以短视频为媒介，将城市街巷的烟火气转化为文旅消费的新动能，为千年古都注入年轻态的现代活力。

　　活动期间，南北李记、公园1702咖啡等本土小店通过镜头展现的非遗美食匠心制作、文创手作体验场景、咖啡拉花技艺等内容引发强烈共鸣，其中南北李记视频点赞量突破5万，公园1702咖啡、临时咖啡主理人马乐凯发布的视频点赞量分别达1.6万和1.2万。

　　作为活动的重要传播载体，由掌上洛阳客户端策划的#洛阳这些小店主理人超有样儿##洛阳五一假期的花式玩法##洛阳国际咖啡节超超超火爆##洛阳这家小店也太有梗了##郑州青年到洛阳开茶水铺吸粉年轻人#等10个话题登上微博同城热搜，其中#洛阳这家小店也太有梗了#登顶榜首，带动相关短视频跻身抖音全国种草榜第22位，形成现象级传播声量。这些话题以小店为切口，深度挖掘洛阳文旅的多元魅力，既让全国网友通过小店窗口看见洛阳的时尚基因，也为本地商户打开触达年轻客群的新通道。

　　同时，活动通过整合传播资源形成“声量共振”——邀请璐姐一米七、请叫我大老师等10名全网粉丝超30万的文旅达人，联合神都花木兰、陈牡丹爱旅行等本土博主，累计创作发布探店vlog、主理人专访等短视频150余条，#主理人超有YOUNG话题播放量突破1200万次。全平台累计发布宣传视频650余条、图文稿件280余篇，构建起多平台传播矩阵，精准触达年轻客群。

　　从街角小店的镜头记录，到千万级传播的话题裂变，#洛YOUNG小店全民打卡计划不仅打造了城市消费新场景，更构建起“短视频记录—社交媒体传播—线下体验消费”的完整生态链，成为洛阳探索“文旅+消费”融合的创新实践。

　　伴随“主理人经济”等新兴形态的持续培育，以及消费券发放、主题沙龙等后续举措的落地，洛阳正通过特色小店这一“城市微表情”，越来越多地让世界展示着传统与现代交织的多元魅力：这座城市的文旅体验，既在龙门石窟的历史厚重中，也在老城十字街的烟火气里，更在每一家用创意点亮生活的小店的故事里。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    骨质疏松如何自测？
    骨质疏松如何自测？
    骨质疏松如何自测？
        女性50岁后、男性60岁后风险高；长期不运动、爱抽烟喝酒、挑食缺钙(如很少喝奶、晒太阳)的人要警惕。
  • ·嗓子有异物感、频繁清嗓子怎么办？
  • ·熬夜突发晕厥！37岁职场卷王“高频断片”竟是癫痫前兆
  • ·健康快讯：洛阳市妇幼保健院门诊窗口医保“一码付”功能上线
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 雷阵雨！中雨！洛阳最新天气预报来了
  • 洛阳市委常委会召开会议
  • 2025中国—东盟媒体合作论坛系列...
  • 栾川生态伏牛一号旅游公路再添殊荣
  • 即日起，4路、34路公交线路临时调整
  • 洛阳市市场监管局发布9起消费维权...
  • 洛阳：追青逐绿 向美而行
  • 同比下降4.05%！洛阳发布4月消费...
  • 江凌与农发行河南省分行行长杨德...
  • 端午节正常开放！洛阳古墓博物馆...
    		•
    百姓呼声
    机场西路高架什么时候通车？
    夹马营路公交车什么时候恢复？
    精彩图片
    济新高速公路项目...
    牡丹奇妙游 精彩引...
    牡丹花开隋唐城【...
    牡丹公园：打造诗...
    精彩热帖

    满园春色关不住

    油菜花开引人来

    花开迎春

    隋唐随拍
    /汝阳天心寺考
    /村戏
    /冬日取暖的事儿
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605