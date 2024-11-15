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洛阳市文广旅局发布端午假期出游提醒
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.05.27 17:55
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　　端午假期临近，洛阳市文广旅局日前发布端午假期出游提醒，倡导市民树立文明旅游意识，合理安排行程，安全文明出游。

　　市民出游前应提前了解旅游目的地天气变化、交通情况、景区开放情况等信息，选择适当的出行方式，合理规划行程。若参团旅行，应选择具有合法经营资质的旅行社，出行前要签订规范的旅游合同，不要以价格高低作为唯一标准，不要轻易通过微信转账、预付保证金等形式交纳费用，以免上当受骗。

　　出游期间要注意乘车、游览、饮食等安全，进入山地型旅游景区、森林旅游景区等场所参观游览时，要严格遵守森林防灭火、消防安全管理等规定。在景区内游玩时谨慎参与高空、涉水、探险等高风险项目，不前往未开发开放、缺乏安全保障的区域。

　　营造文明、和谐的旅游环境关系到每位游客的切身利益。市民出游过程中应自觉遵守文明行为规范，遵守公共秩序，尊重各地风俗习惯、文化传统等，维护良好的旅游秩序。旅游从业者应坚持依法诚信经营，恪守职业道德，倡导文明旅游理念，为广大游客营造文明、安全、舒适的旅游环境。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 李国强 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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