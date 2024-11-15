“六一”将至，洛阳发布消费提醒

“六一”将至，很多家长开始为孩子挑选文具、服装等作为礼物。今日，洛阳市市场监管局针对儿童热门商品发布消费提醒。

“六一”将至，很多家长开始为孩子挑选文具、服装等作为礼物。今日，洛阳市市场监管局针对儿童热门商品发布消费提醒。

玩具类用品

选购玩具时，应检查产品标识是否完整，避免购买“三无”产品(无生产日期、无质量合格证、无生产厂家信息)。合格玩具标识明确标注生产厂家名称与地址、执行标准、适用年龄范围及对应的安全警示信息，以及电玩具、塑胶玩具、金属玩具、乘骑车辆玩具等列入强制性产品认证目录的玩具有无CCC认证标志，消费者可登录全国认证认可信息公共服务平台验证认证标志的真实性与有效性。

需要注意的是，玩具表面应光滑无锐角，边缘圆润处理，3岁以下儿童玩具不得含有可拆卸小部件，防止误食窒息，电动玩具的传动机构应完全封闭，防止儿童手指被卷入。谨慎购买网红玩具，因为其可能存在隐含风险，比如磁力珠可能导致儿童误食，造成肠道穿孔等严重伤害；激光笔可能损伤儿童视网膜，造成永久性视力损害；水晶泥可能含有过量硼砂，导致硼中毒。