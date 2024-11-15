洛阳2025年度援疆医疗队出发

鲜花、拥抱、嘱咐……27日，洛阳市卫生健康委为即将远行的援疆医疗队员举行欢送仪式。

鲜花、拥抱、嘱咐……27日，洛阳市卫生健康委为即将远行的援疆医疗队员举行欢送仪式。 鲜花、拥抱、嘱咐……27日，洛阳市卫生健康委为即将远行的援疆医疗队员举行欢送仪式。 本次洛阳共派出8名对口援疆骨干医师，分别来自洛阳市第一人民医院、洛阳市中心医院、河南科技大学第二附属医院、洛阳市中医院、洛阳市妇幼保健院，涵盖急诊医学、中医脑病、妇产科、中医临床、口腔、儿科医学、中西医结合内科学、临床护理等重点学科。按照河南省卫生健康委和哈密市有关安排，他们将奔赴哈密市伊州区、伊吾县等地进行为期一年的对口支援。 援疆医疗队队员表示，他们将牢记医者初心，严格遵守工作制度，充分发挥特长优势，开展业务教学和技术培训，以实际行动展现洛阳医生的良好形象，圆满完成任务。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 张雨萌 李永强 文/图）