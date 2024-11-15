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河南移动应急技能比武在洛圆满收官 洛阳移动斩获团体一等奖
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 洛阳网 2025.05.27 14:48
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　　2025年5月，河南移动成功举办全省暨大区应急技能竞赛，经过两周的激烈角逐，赛事于近日圆满收官。此次竞赛旨在提升公司应急保障队伍的专业素质和实战能力，确保防汛应急备战工作顺利进行，进一步彰显了中国移动“人民邮电为人民”的服务初心。

　　5月13日至16日，“2025年应急暨传输技能大比武”在洛阳率先开战。本次比武由河南移动主办、洛阳移动承办，以“实战化、专业化、科技化”为核心，吸引了来自全省18个地市的120余名自有人员及76名代维人员参与。比赛设置了跨河布缆、光缆故障排除及熔接、运送物资及光缆微波复合链路临时组装开通基站等多个科目，全面检验了应急通信队伍的快速响应与协同作战能力。经过激烈比拼，洛阳移动荣获团体一等奖。

全省18个地市参赛队伍及裁判队伍集合

队员密切配合，开展跨河光缆布放、熔接作业

队员进行高空布放光缆作业

洛阳移动获得团体一等奖

　　紧接着，5月20日至23日，中国移动2025年河南大区应急技能竞赛在河南洛阳拉开帷幕。此次大赛由河南移动承办，山东、山西、陕西、内蒙古移动协办，汇聚了五省区的精英选手。比赛环节设计紧贴实战，模拟真实应急场景，考验选手们的专业技能和临场应变能力。赛场上，选手们精神饱满、斗志昂扬，展现了移动铁军的过硬技术和顽强拼搏精神。最终，河南移动凭借出色表现荣获河南大区冠军。

　　来自河南移动、山东移动、陕西移动、山西移动、内蒙古移动的参赛队伍及裁判队伍集合，各队伍举牌亮相，呈现参赛队伍阵容。

队员使用抛投器跨河投掷光缆牵引绳，为后续光缆布放搭建通信线路。

队员争分夺秒运输通信设备、应急物资，保障通信畅通。

　　两场竞赛不仅是一次技能的较量，更是中国移动践行服务初心的生动实践。通过以赛促训、科技赋能，河南移动正在加速构建“平战结合、全域覆盖”的应急通信体系，为保障全省通信畅通、守护人民生命财产安全贡献力量。随着5G-A、低空经济等新技术的深度应用，河南移动将持续书写应急通信的新篇章，铸就应急保障的坚实防线。(李汶龙 尚文杰)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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