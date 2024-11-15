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洛钼集团首次登上《财富》中国ESG影响力榜
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.05.27 15:24
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　　记者从洛阳栾川钼业集团股份有限公司获悉，2025年《财富》中国ESG影响力榜日前揭晓，洛钼集团首次上榜，标志着企业绿色发展、社会责任和可持续发展能力再获业界认可。

　　《财富》的ESG指的是环境(Environmental)、社会(Social)和治理(Governance)三个方面的绩效评估，是一种关注企业环境、社会和治理绩效的投资理念和企业评价标准，它鼓励企业不仅关注盈利，还要考虑其商业行为对环境和社会的影响。

　　今年，该榜单包含100家上榜企业。《财富》在榜单介绍中称，深嵌于全球经济大循环中的中国制造业，没有顿足于贸易政策和出海环境的动荡。相反，逆境“筛”出了那些更具韧性的企业。它们加大对清洁技术的投入，通过数字化转型提升效率，管控供应链风险以积极应对关税与绿色壁垒。良好的ESG表现，成为这些企业出海征程中的“技术性门票”。

　　洛钼集团正是中国矿业企业“走出去”、践行高标准ESG理念的标杆企业之一。去年3月，洛钼集团更新并发布《社区政策》，增加利益相关方沟通、社区健康与安全和土著人民权力等承诺。在位于栾川的中国矿区，公司累计无偿捐资约2.4亿元，用于城乡建设、经济发展、教育和卫生健康。在刚果(金)TFM矿区，2006年以来，洛钼集团共投资3.07亿美元用于社区发展项目，包括基础设施、教育和农业创收等领域。去年全年，洛钼集团全球直接经济贡献总和约1910亿元人民币，其中全球社区发展项目投资2.92亿元人民币。

　　此外，在环境领域，洛钼集团去年保持了世界领先的环境绩效，铜产品碳排放密度低于全球70%的矿业公司，可再生能源使用占比达36%，循环用水使用占比达81%。

　　近年来，洛钼集团在ESG领域的绩效频频获得第三方认可。企业连续三年入围标普全球可持续发展年鉴(中国版)，在Wind ESG最新的评级中，由此前的A级上升至AA级，MSCI ESG评级连续两年保持AA级，位列全球有色金属行业前13%。（洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 通讯员 周星 文/图）
[ 责任编辑：孙阳丹 ]
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