房屋专项维修资金使用范围是什么？洛阳市住房保障和房产服务中心回复

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：大修基金使用范围是什么？是否分住宅和商用？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：大修基金使用范围是什么？是否分住宅和商用？

市住房保障和房产服务中心回复：依据《洛阳市房屋专项维修资金管理办法》(洛阳市人民政府令127号)：住宅和商业属于共用部位、共用设施设备，保修期满后都可以申请使用房屋专项维修资金。一般包括共用的上下水管道、公用水箱、加压水泵、电梯、公用天线、供电干线、共用照明、消防设施、住宅区的道路、绿地、景观、路灯、沟渠、池、井、非经营性车场车库、公益性文体设施和共用设施设备使用的房屋等。电梯、中央空调属于共用设施设备，属于维修资金使用范围。

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