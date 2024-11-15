房屋专项维修资金使用范围是什么？洛阳市住房保障和房产服务中心回复

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：大修基金使用范围是什么？是否分住宅和商用？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：大修基金使用范围是什么？是否分住宅和商用？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：大修基金使用范围是什么？是否分住宅和商用？
市住房保障和房产服务中心回复：依据《洛阳市房屋专项维修资金管理办法》(洛阳市人民政府令127号)：住宅和商业属于共用部位、共用设施设备，保修期满后都可以申请使用房屋专项维修资金。一般包括共用的上下水管道、公用水箱、加压水泵、电梯、公用天线、供电干线、共用照明、消防设施、住宅区的道路、绿地、景观、路灯、沟渠、池、井、非经营性车场车库、公益性文体设施和共用设施设备使用的房屋等。电梯、中央空调属于共用设施设备，属于维修资金使用范围。
>>>点击查看原帖 ⑥
互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605