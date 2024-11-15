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江凌与农发行河南省分行行长杨德平举行工作会谈
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.05.27 10:08
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　　5月26日，市委书记江凌与中国农业发展银行河南省分行党委书记、行长杨德平举行工作会谈。

　　江凌感谢农发行河南省分行长期以来对洛阳经济社会发展的关心支持。他说，当前，全市上下正在深入学习贯彻习近平总书记在河南考察时的重要讲话精神，细化实化举措，狠抓工作落实，确保总书记殷殷嘱托和重要要求逐条逐项落到实处、见到实效。农发行是我国唯一一家农业政策性银行。洛阳与农发行深化拓展合作，既有良好基础，更有广阔空间。希望双方共同领会好、贯彻好、落实好习近平总书记重要讲话精神，用足用活存量和增量金融政策，积极争取新型政策性金融工具支持，进一步强化对高标准农田建设、重大基础设施建设、产业转型升级、城市有机更新等领域的金融资源供给，着力实现高水平互利共赢发展，为奋力谱写中原大地推进中国式现代化新篇章作出更大贡献。

　　杨德平表示，洛阳高质量发展态势好、成色足、潜力大。农发行河南省分行将深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，充分发挥政策性银行优势，立足职能定位，积极对接洛阳金融需求，持续深化双方战略合作，创新金融产品，优化金融服务，加大信贷支持力度，为现代化洛阳建设注入更多金融活水。

　　中国农业发展银行河南省分行党委委员、行长助理容华，市领导王军、陈剑锋等参加会谈。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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