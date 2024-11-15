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坚决扛起推动制造业高质量发展的使命担当——访市工信局党组书记、局长魏斌
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.05.27 08:38
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　　“在‘十四五’规划实施收官、‘十五五’发展谋篇布局的关键时期，习近平总书记再次亲临河南考察，并首先到洛轴集团考察，充分体现了总书记对洛阳制造业发展的高度重视。总书记的重要讲话，为推动洛阳制造业高质量发展指明了前进方向，鼓舞人心、催人奋进。”昨日，市工信局党组书记、局长魏斌在接受洛报融媒记者专访时表示。作为全市制造业发展主管部门，市工信局将把学习好、领会好、贯彻好习近平总书记重要讲话精神作为当前和今后的重大政治任务，坚决扛起推动制造业高质量发展的使命担当，以高度的政治自觉、思想自觉、行动自觉，推动总书记重要讲话精神在洛阳落地生根、开花结果。

　　深入贯彻总书记“制造业是国民经济的重要支柱，推进中国式现代化必须保持制造业合理比重”重要指示，坚定不移发展制造业这个洛阳的“当家产业”。以加强优质企业培育为核心，全力推动工业经济持续较快增长，不断提升制造业规模能级。一手抓“大”，支持优质存量企业做大增量，以中信重工、中国一拖、洛轴集团为试点，加快驻洛央企增资扩产、产业整合，推动龙头企业加强产品创新、质量提升和品牌培育，联动产业链上下游共同发展，力争“十五五”内实现倍增。一手育“小”，大力开展高成长企业培育，分批分类分级遴选一批增长速度快、研发实力强、细分市场占有率高的优质企业，“一企一策”做好精准服务，加快形成大企业“顶天立地”、中小企业“铺天盖地”的发展格局。

　　深入贯彻总书记“要进一步夯实实体经济这个根基”重要指示，加快建设具有竞争力的先进制造业集群。聚焦“四新一装备”风口领域，持续推动传统产业转型升级，积极抢占产业发展新赛道，加快重塑洛阳产业格局。一方面，加强优势产业本地集聚。推动动力电池、铝基材料、高分子材料、半导体材料、光电元器件、先进农机装备、高端轴承等基础较好、链条完整、规模较大的产业链，加快链式聚集，实现纵向贯通，增强产业竞争力。另一方面，主动融入发达地区优势链群。支持人工智能、智能机器人、新型储能、氢能、生物技术等关联新赛道、成长性好、规模较小的产业链，做强关键环节，实现横向集聚，融入国内外龙头企业供应链体系，加快发展壮大。

　　深入贯彻总书记“因地制宜发展新质生产力，提升现代化产业体系对高质量发展的支撑能力”重要指示，着力提高制造业高端化、智能化、绿色化水平。聚焦“实数融合”“双碳发展”等目标，用好入选国家制造业新型技术改造城市试点的政策机遇，争创国家中小企业数字化转型示范城市，争取更多上级政策资金实施技术改造、工艺升级。加快数字化转型步伐，重点围绕轴承、铜铝、光电、化工等传统优势行业，开展“点线面”协同改造，在“点”上打造数字化改造标杆企业，在“线”上推动产业链协同改造，在“面”上一体推进园区集群数字化转型，实现规上工业企业转型全覆盖。加快工业“减污、降碳、扩绿”，健全绿色制造体系，实施“源网荷储”一体化改造，开展碳足迹认证、碳排放交易实践，从生产制造全过程和产品全生命周期提升绿色水平，实现产业绿色转型。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 李航）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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