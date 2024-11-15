产业强县筑根基 高效治理促发展 在县域经济社会高质量发展上奋勇争先——访市政协副主席、伊川县委书记仝宇鹏

“习近平总书记莅临河南考察，首站来到洛阳，充分体现了总书记对河南和洛阳发展的高度重视、殷切期盼，总书记的重要讲话为我们进一步做好工作指明了前进方向、提供了根本遵循。”昨日，市政协副主席、伊川县委书记仝宇鹏接受洛报融媒记者专访时表示，伊川县将把学习好、领会好、贯彻好总书记重要讲话精神作为当前和今后的重大政治任务，聚焦“两高四着力”，全力在县域经济社会高质量发展上奋勇争先。

“习近平总书记莅临河南考察，首站来到洛阳，充分体现了总书记对河南和洛阳发展的高度重视、殷切期盼，总书记的重要讲话为我们进一步做好工作指明了前进方向、提供了根本遵循。”昨日，市政协副主席、伊川县委书记仝宇鹏接受洛报融媒记者专访时表示，伊川县将把学习好、领会好、贯彻好总书记重要讲话精神作为当前和今后的重大政治任务，聚焦“两高四着力”，全力在县域经济社会高质量发展上奋勇争先。

伊川作为全市的工业大县、农业大县、文化大县，将围绕产业强县目标，加快建设现代化产业体系，为高质量发展提供强力支撑。坚持科技创新引领，深入推进铝加工、新型耐火材料两大产业集群打造，持续延链补链强链，加快提升智能化、绿色化、高端化水平；瞄准光电信息、智能制造、新能源三大风口产业，不断探索专业园区建设、招商、运营新模式，着力推进新兴产业链条化、集群化发展。坚持市场化运作，统筹农田灌溉体系建设、高标准农田改造、种植结构调整、全周期农事服务体系构建，促进农业生产方式的历史性变革；依托产业发展基础，集中连片推进乡村道路、供排水建设和村庄改造，加快实现农业农村现代化。坚持以文塑旅、以旅彰文，围绕“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”，不断擦亮夜经济、研学游品牌，加快打造洛阳近郊微度假目的地，做好历史文化资源活化利用这篇文章。

伊川作为全市的人口大县，将围绕治理体系和治理能力现代化目标，强化系统思维，全面落实党的领导，以高效能治理保障高质量发展。突出党的组织和党的工作“两个覆盖”集中攻坚，不断增强党在新兴领域的号召力、凝聚力、影响力。深入推进“五星”支部建设，高标准完成村“两委”换届，努力把每个支部都打造成为有效实现党的领导的坚强战斗堡垒。扎实推进“三清两建”，持续拓展乡里中心服务功能，加快构建“党建+网格+大数据”治理模式，推动资源、服务、管理下沉，持续增进群众福祉、社会和谐。

“实现高质量发展和高效能治理，实干是关键，作风是保障。”仝宇鹏表示，伊川县将扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，增强一体推进学查改的政治自觉、思想自觉、行动自觉，确保学有质量、查有力度、改有成效，以优良作风凝心聚力、干事创业，为奋力谱写中原大地推进中国式现代化新篇章作出更大贡献。（洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋）