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市委组织部传达学习习近平总书记在河南考察时的重要讲话精神
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.05.27 08:21
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　　23日，市委组织部召开部务会会议，传达学习习近平总书记在河南考察时的重要讲话精神，落实省委、市委部署要求，研究贯彻落实意见。市委常委、组织部部长王森主持会议并讲话。

　　会议指出，习近平总书记考察河南首站来到洛阳，体现了总书记对洛阳的关心关怀、对洛阳发展的充分肯定，全市广大干部群众欢欣鼓舞、备受激励，在洛阳发展史上具有重大里程碑意义。习近平总书记的重要讲话，是以更高站位、更大格局、更宽视野对河南发展的把脉定向、指路引航，为我们做好今后工作指明了前进方向、提供了根本遵循。

　　会议强调，全市组织系统要把深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神作为重大政治任务，以干好工作、奋勇争先的实际行动坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。要坚持深学为先，深刻领悟总书记关于河南工作重大要求的丰富内涵、精神实质、实践要求，切实增强学习贯彻的政治自觉、思想自觉、行动自觉。要突出深度研究，紧紧围绕提升社会治理现代化水平、加强干部队伍作风建设等重点课题，深入开展调查研究，从操作层面拿出务实举措，为市委决策当好参谋助手。要抓好当前重点，在做实组织工作“基本盘”的基础上，响鼓重锤抓好深入贯彻中央八项规定精神学习教育，深入推进党建引领基层高效能治理，更好服务“两高四着力”大局，为现代化洛阳建设提供坚强组织保证。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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