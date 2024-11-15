坚定信心推动高质量发展—— 三论学习贯彻习近平总书记在河南考察时的重要讲话精神

推动高质量发展，是决心，更是信心。

推动高质量发展，是决心，更是信心。

习近平总书记多次指出，“高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务”“在强国建设、民族复兴的新征程，我们要坚定不移推动高质量发展”。此次习近平总书记在河南考察，再次强调“高质量发展是中国式现代化的必然要求”“要坚定信心，坚定不移办好自己的事”“以高质量发展的确定性应对各种不确定性”，殷殷嘱托、深深期许，昭示推动高质量发展的坚定信念。

新时代，高质量发展是主旋律，是硬道理。我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，高质量发展是“十四五”乃至更长时期我国经济社会发展的主题，是全面建设社会主义现代化国家的首要任务。当前，全球经济复苏乏力，贸易摩擦阴云笼罩，发展动能亟待转换，越是关键时刻，发展越不能松劲，越是非常时期，越要下非常之功。当此外部不确定不稳定因素明显增多之际，我们必须坚定信心、聚力加力推动高质量发展，为走好强国建设、民族复兴新征程提供更坚实的“稳定锚”、更充足的“动力源”。

河南，集经济大省、人口大省、粮食大省、文化大省等多重身份于一身，在全国发展大局中的地位举足轻重。作为“副中心、增长极”，洛阳有基础、有条件，更有责任在全省高质量发展大局中挑大梁、勇争先。同时，作为国家历史文化名城、全国重要的先进制造业基地，洛阳历史底蕴厚重、科研实力强劲，在中部地区加快崛起、黄河流域生态保护和高质量发展等重大国家战略中占据重要分量，更要坚定信心推动高质量发展，以一域之光为全局添彩。

近年来，洛阳立足资源禀赋，因地制宜持续打好科技、文化、生态三张牌，推动新能源、新材料、智能装备等新兴产业蓬勃兴起，传统产业向风口转型，重塑产业格局获得更多路径和更广空间；坚持推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展，用好洛阳文化资源，大力发展新文旅产业，推动洛阳文旅火爆出圈，为提升城市美誉度和吸引力、促进优质资源向洛阳集聚创造了有利条件；发挥生态优势，坚定不移走好差异化发展、绿色发展之路，力抓南部生态发展区建设，大力发展绿色产业，让“绿色”成为城市发展的最美底色……特色优势不断厚植、发展动能聚势向新，洛阳高质量发展闯出了新路子、拼出了新天地！

高质量发展之路，越走越宽广，越走越坚定。新的历史起点上，我们要深刻领悟习近平总书记关于坚定信心推动高质量发展的重要要求，着力稳定经济运行，以高质量发展的确定性应对各种不确定性；坚持以科技创新为引领、以实体经济为根基，把制造业高质量发展作为主攻方向，加快重塑洛阳产业格局；大力发展县域经济，培育壮大乡村特色产业和县域富民产业，以城乡融合发展带动乡村全面振兴；厚植生态优势，筑牢生态安全屏障；加强文化遗产保护传承利用，以高品质古都文化体验区建设为抓手推动文旅产业高质量发展，真正把文旅产业打造成为支柱产业、民生产业、幸福产业。

情暖河洛起宏图，奋起精神勇争先。坚定不移沿着高质量发展这条最优曲线、最佳路径前进，一步一个脚印地把习近平总书记的殷殷嘱托变为生动实践，我们必能不断开创洛阳高质量发展新局面，为全国全省发展大局作出新的更大贡献。（洛平）