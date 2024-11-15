以科技创新为引领 以实体经济为根基 因地制宜发展新质生产力——习近平总书记在河南考察时的重要讲话在洛阳科技战线引发热烈反响

“现代制造业离不开科技赋能”“要大力加强技术攻关，走自主创新的发展路子”“以科技创新为引领，因地制宜发展新质生产力”……习近平总书记考察河南时有关科技创新的重要讲话，为洛阳创新发展指明了前进方向、注入了强大动力，在全市持续引发热烈反响。

洛阳轴研科技有限公司工作人员在检测轴承产品

“现代制造业离不开科技赋能”“要大力加强技术攻关，走自主创新的发展路子”“以科技创新为引领，因地制宜发展新质生产力”……习近平总书记考察河南时有关科技创新的重要讲话，为洛阳创新发展指明了前进方向、注入了强大动力，在全市持续引发热烈反响。

连日来，我市科技战线广大干部群众第一时间认真学习习近平总书记的重要讲话。大家纷纷表示，要牢记总书记的殷殷嘱托，坚持以科技创新为引领、以实体经济为根基，把制造业高质量发展作为主攻方向，持续推动传统产业转型升级，积极抢占产业发展新赛道，因地制宜发展新质生产力，为奋力谱写中原大地推进中国式现代化新篇章贡献科技力量。

洛阳储变电系统有限公司生产现场

市科技局局长叶惠玲：

制造业是国民经济的重要支柱，而科技创新则是现代制造业的关键支撑。近年来，我市提出“坚持以创新引领发展”的发展主战略，以强化科技创新为引领，加快推动产业升级，研发投入强度连续6年领跑全省，科技创新从量的积累迈向质的飞跃、从点的突破转向系统提升。总书记提出的“大力加强技术攻关”“因地制宜发展新质生产力”等指示要求，更加坚定了我们以科技创新引领产业升级的信心和决心。下一步，市科技局将以总书记重要讲话精神为指引，充分发挥科技创新对产业发展的支撑引领作用，持续做好龙门实验室总部基地建设、高新技术企业倍增、市级科技计划项目体系重塑等重点工作，推动创新主体培育、创新平台建设、科技体制改革等再上新台阶，为发展新质生产力筑牢坚实的科技支撑。

孟津区先进制造业开发区党工委书记、管委会主任宋晓庆：

经开区是创新资源的“集聚区”，是科技创新的“试验田”“强引擎”。学习总书记关于科技创新的重要指示，我们内心深切感受到沉甸甸的责任。扛稳这份责任，唯有以胸怀“国之大者”的格局、“时不我待”的紧迫感，结合工作实际将总书记殷殷嘱托落实落细。下一步，孟津区先进制造业开发区将建立健全“科技型中小企业—高新技术企业—创新龙头企业”梯度培育体系，鼓励企业加大研发投入力度，增强创新能力；依托中硅高科等高新技术企业，与龙门实验室、清华大学、大连理工大学等高校、科研院所建立产学研协同创新机制，加速推动科技成果向现实生产力转化；通过举办成果对接会等活动，搭建科技成果供需对接平台，推动更多优质创新成果走向生产线。

龙门实验室副主任、龙科(洛阳)产业运营服务有限公司董事长马明星：

龙门实验室总部基地项目加快推进

科技成果变现“真金白银”，关键在转化。习近平总书记关于自主创新、科技赋能的重要指示，蕴含着加快推动科技成果转化、促进创新链产业链更紧密衔接的内在要求。近年来，龙门实验室按照“企业出题、运营公司选题、产业研究院答题”的科研模式，建立“项目共研、团队共引、难题共解、利益共享”的流程体系，推动“先进硅基电子功能材料”等重大科技成果从实验室走向生产线。作为龙门实验室科研项目的“选题人”，下一步，龙科公司将继续围绕洛阳优势主导产业，与相关企业建立更加紧密的合作关系，不断完善科学选题机制，以企业需求为导向，加强项目筛选、管理和跟踪，为促进产学研融通创新，加快科技成果向现实生产力转化贡献力量。