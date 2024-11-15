5月18日是国际博物馆日。洛阳既是十三朝古都，也是“东方博物馆之都”，整个城市犹如一座开放的博物馆，伸手一摸就是春秋文化，两脚一踩就是秦砖汉瓦。洛阳人闲来逛博物馆，犹如早上喝汤一般日常。

5月18日是国际博物馆日。洛阳既是十三朝古都，也是“东方博物馆之都”，整个城市犹如一座开放的博物馆，伸手一摸就是春秋文化，两脚一踩就是秦砖汉瓦。洛阳人闲来逛博物馆，犹如早上喝汤一般日常。

在本地百余家大大小小的博物馆中，临近洛邑古城的洛阳民俗博物馆、洛阳万里茶道博物馆历史悠久，独具特色，本地人和外地游客都爱光顾。

这两家博物馆，分别依托清代的潞泽会馆、山陕会馆改建而成。旧时，潞泽会馆位居洛阳老城东边，俗称“东会馆”；山陕会馆位于老城西边，俗称“西会馆”。

中国各地的会馆大都始建于明初，盛于清，衰于民国。潞泽会馆和山陕会馆兴建于清代，是山西、陕西两地客商在洛阳筹资建造的，其大致功用是联络乡情、酬神自娱、聚会议事或与官府沟通交涉等，堪称秦晋商人的“驻洛办事处”。

宋人李格非有云：“洛阳处天下之中，挟崤渑之严阻，当秦陇之襟喉，而魏赵之走集，盖四方必争之地也。”古时的洛阳，曾长期是中国的政治、经济、文化中心，既是丝绸之路的东方起点，又是隋唐大运河的中心，南达江淮，北抵幽燕，东连齐鲁，西通关中，四通八达，交通便利，地理位置极为重要。

明清时期，茶叶贸易兴盛，万里茶道兴起。大批秦晋商人南来北往，贩运茶叶、布帛及食盐、木材等大宗货物。《东都山陕西会馆碑记》载：“东都(洛阳)四达之府，西接崤函，北望太行，为秦晋门户。”作为万里茶道水陆转运的核心集散地，当时的洛阳商业繁荣，客商云集，城里城外皆有会馆。

在时代发展和城镇变迁过程中，这些会馆或毁于岁月风雨，或湮没于历史风尘，所幸仍有一些屹立不倒。洛阳潞泽会馆、山陕会馆规模宏大，巍峨壮观，其一砖一瓦、一草一木皆彰显着中国传统建筑艺术、民俗信仰的魅力，既是研究洛阳人文地理、水陆交通、经贸往来、民俗民风、建筑艺术的“活字典”，也是中国人“和谐互助，爱乡爱国”传统价值观的外在显现。