洛阳市委常委会召开会议

26日，市委常委会召开会议，传达学习习近平总书记重要讲话精神，研究深入贯彻中央八项规定精神学习教育、巡视整改、机关党建、法治政府建设等工作，对进一步做好助企服务、城市防汛等工作提出要求。

市委常委会召开会议

江凌主持 张玉杰出席 李保国、孙延文列席

26日，市委常委会召开会议，传达学习习近平总书记重要讲话精神，研究深入贯彻中央八项规定精神学习教育、巡视整改、机关党建、法治政府建设等工作，对进一步做好助企服务、城市防汛等工作提出要求。

市委书记江凌主持会议，张玉杰出席，李保国、孙延文列席。

会议强调，要深入学习领会习近平总书记对精神文明建设工作作出的重要指示，更加注重思想道德建设，更加注重社区文明创建，更加注重城乡精神文明建设融合互促，为现代化洛阳建设提供强大精神力量。要深入领会习近平总书记对“十五五”规划编制工作作出的重要指示，坚持开门问计，广泛凝聚共识，进一步深化对事关洛阳长远发展的大事要事的研究，扎实编好洛阳“十五五”规划，争取更多项目进入国家和省“大盘子”。

会议听取了全市深入贯彻中央八项规定精神学习教育开展情况汇报，强调要认真学习领会习近平总书记在河南考察时的重要讲话精神和关于加强党的作风建设的重要论述，坚持从政治上认识和对待作风建设，锲而不舍落实中央八项规定精神，扎实推进省委部署开展的系列专项行动，着力在一体推进学查改上下功夫、见成效，不断把作风建设引向深入。

会议研究了省委巡视反馈意见整改工作。会议强调，要深入贯彻落实习近平总书记关于巡视工作的重要论述，压紧压实牵头领导和牵头单位责任，对已经完成整改的要做好“回头看”，对需要持续整改的要常抓不懈，对存在的突出问题要深化研究、认真解决，确保巡视整改取得扎实成效。

会议研究了全市机关党的建设工作，指出要深入贯彻习近平总书记关于机关党建的重要指示精神，严格落实“一岗双责”，更加注重政治建设，不断强化全局意识、服务意识、担当意识，驰而不息加强作风建设，真正以高质量机关党建促进高质量发展。

会议研究了法治政府建设工作，强调要深入学习贯彻习近平法治思想，准确把握法治政府建设的内涵和外延，坚持以问题为导向，以改革为手段，以优化营商环境和提升治理效能为目标，加快政府职能转变，加快政府治理规范化建设，加强府院、府检联动，加大矛盾纠纷化解力度，推动法治政府建设再上新台阶。

会议研究了全市助企服务工作。会议指出，深化助企服务对于稳企业、稳增长至关重要。要分类制定企业培育计划，引导传统产业加快关联新赛道，支持专精特新企业加快做大做强，鼓励制造业企业加快数智化改造，不断提升企业竞争力。要完善企业诉求收集与问题办理机制，更加精准高效服务企业。要加强企业家队伍建设，培育更多一流企业，实现地企共赢发展。

会议研究了城市防汛工作，强调要深入贯彻习近平总书记在河南考察时的重要讲话精神，提高城市水安全标准，系统排查山洪灾害、城市内涝、重点场所等风险隐患，做实应急响应机制，加强会商研判调度，确保应对从容、安全度汛。

会议还研究综治中心规范化建设等工作。

市委常委王军、祁建峰、王森、潘开名、韩治群、陈功出席。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 白云飞 实习生 王路)