洛阳：追青逐绿 向美而行

炎炎夏日，洛阳的绿意扑面而来。从黄河之滨的绿水清波，到伏牛腹地的苍翠林海；从习惯成自然的晴空朗朗，到“北国花城”的幸福叙事；从老工业基地的绿色转型，到守绿换“金”的价值蝶变……这份写在河洛山水间的生态答卷，见证着发展方式的深刻变革，彰显着人与自然和谐共生的智慧选择，也映射出美丽洛阳赋予人们美好生活的获得感幸福感。

要持之以恒加强重点流域生态保护治理，深化污染防治攻坚，筑牢生态安全屏障。

——习近平

沿黄旅游公路新安县段

炎炎夏日，洛阳的绿意扑面而来。

从黄河之滨的绿水清波，到伏牛腹地的苍翠林海；从习惯成自然的晴空朗朗，到“北国花城”的幸福叙事；从老工业基地的绿色转型，到守绿换“金”的价值蝶变……这份写在河洛山水间的生态答卷，见证着发展方式的深刻变革，彰显着人与自然和谐共生的智慧选择，也映射出美丽洛阳赋予人们美好生活的获得感幸福感。

生态兴则文明兴。

在习近平生态文明思想的科学指引下，洛阳认真落实黄河流域生态保护和高质量发展国家重大战略，更好统筹高质量发展和高水平保护，协同推进降碳减污扩绿增长，全方位、全地域、全过程加强生态环境保护，持续厚植生态优势，让“绿水青山就是金山银山”的理念在河洛大地落地生根。

减污降碳 向新向绿

宁德时代洛阳基地一期项目电池工厂投产。

电镀废水分类达标排放、污泥资源化回收利用、全过程在线监测……在伊川县先进制造业开发区，新投入运营的中原表面处理循环经济产业园，各项排放指标均优于国家标准，成为表面处理产业绿色转型的一面旗帜。

电镀表面处理，是工业生产中不可或缺的一环，因长期处于“小、散、污”的发展状态，被贴上高耗能、高排放的标签，面临着环保与发展的双重考验。

“‘蝶变重生’必须‘脱胎换骨’，绿色转型是电镀产业发展的必然出路。”园区负责人许元科坦言。针对产业发展痛点，市委市政府支持洛阳工控集团发挥国有资本投资运营平台作用，高标准打造表面处理全链条循环经济园区，规划建设150余条产线，满足20种电镀工艺，全面赋能制造业绿色转型。

新区污水处理厂

一砾见沧海。

高质量发展是中国式现代化的必然要求。这其中，绿色发展是鲜明底色。

“经济发展不应是对资源和生态环境的竭泽而渔，生态环境保护也不应是舍弃经济发展的缘木求鱼，而是要坚持在发展中保护、在保护中发展。”习近平总书记的重要论断，蕴含着“进与退”“取与舍”的绿色发展辩证法。

作为全国重要的工业基地，产业结构偏重、能源结构偏煤，曾是洛阳生态环境保护的突出短板。近年来，从铁腕整治散乱污企业，到推进工业企业“退城进园”，再到加快制造业高端化、智能化、绿色化转型，洛阳全力打好污染防治攻坚战，协同推进降碳减污扩绿增长，高质量发展的含新量、含绿量、含金量不断提升。

在位于新安经济技术开发区的洛阳新强联回转支承股份有限公司厂区，屋顶分布式光伏发电项目。

当下，在伊滨宁德时代洛阳基地， “零碳工厂”理念重新定义了动力电池制造的生态标杆；在新安新强联精密轴承科技园，源网荷储一体化项目为企业输送源源不断的“绿电”；省委省政府也将全力支持洛阳打造国家级再生资源循环利用产业示范园区……

不单是产业向“新”向“绿”，全社会都行动起来。从“光盘行动”到垃圾分类，从截污治污到中水回用，从全民植树到绿色出行，大家从自己做起、从小事做起，推动绿色生活方式成为新风尚。