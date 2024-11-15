洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

即日起至6月15日，洛阳组织人大代表为全市“十五五”规划编制建言献策
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.05.26 20:27
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　26日，洛报融媒记者从洛阳市人大常委会获悉，即日起至6月15日，洛阳市人大常委会面向全市各级人大代表征集洛阳市“十五五”规划意见建议，共同为洛阳发展建言献策。

　　据悉，此次征集活动内容重点聚焦“十五五”期间洛阳市科技创新、产业发展、城市建设、乡村振兴、基础设施、改革开放、文旅文创、生态环境、民生保障、社会治理等十大领域。代表们可以围绕发展思路、主攻方向、对策措施等，就某一专题形成系统性文章，也可就某一方面提出具体观点和看法，也可以是具有可行性、价值性的一句话意见建议。活动充分发挥人大代表来自人民、植根人民优势，通过把群众的意愿和诉求融入规划编制中，确保洛阳市“十五五”规划真正反映民心所向、发展所需。

　　此次活动将持续至6月15日。届时，洛阳市人大常委会将认真梳理、研究、分析有关意见建议，筛选出具有代表性和参考价值的内容，及时反馈给市政府及相关部门，为规划编制提供参考。

　　“此次征集活动既为有关方面编制规划纲要提供参考，也将为人代会审查批准洛阳市‘十五五’规划纲要做必要准备。”洛阳市人大常委会相关负责人表示，各级人大将广泛发动、精心组织、积极宣传、密切配合，支持保障人大代表们深入基层了解群众意愿和社会关切，结合自身工作实际和调研深度思考，围绕洛阳经济社会发展重大问题和人民群众关心关注的热点难点问题，广泛听取群众呼声，提出更多具有前瞻性、针对性和可操作性的意见建议。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 李现森 王思芮）
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    骨质疏松如何自测？
    骨质疏松如何自测？
    骨质疏松如何自测？
        女性50岁后、男性60岁后风险高；长期不运动、爱抽烟喝酒、挑食缺钙(如很少喝奶、晒太阳)的人要警惕。
  • ·嗓子有异物感、频繁清嗓子怎么办？
  • ·熬夜突发晕厥！37岁职场卷王“高频断片”竟是癫痫前兆
  • ·健康快讯：洛阳市妇幼保健院门诊窗口医保“一码付”功能上线
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 深耕桥梁安全装备领域 双瑞特装参...
  • 聚焦“两高四着力” 推动重要讲...
  • 深学总书记嘱托谋发展 笃行“两高...
  • 6月1日开始！洛龙区部分路口将恢...
  • 走好制造业发展之路 在制造强国建...
  • 文明花开遍河洛 共建共享谱新篇
  • 洛阳公共资源交易协同监管工作机...
  • 2025中国—东盟媒体合作论坛系列...
  • 坚定信心推动高质量发展高效能治...
  • 分享AI赋能媒体创新经验！洛阳国...
    		•
    百姓呼声
    机场西路高架什么时候通车？
    夹马营路公交车什么时候恢复？
    精彩图片
    济新高速公路项目...
    牡丹奇妙游 精彩引...
    牡丹花开隋唐城【...
    牡丹公园：打造诗...
    精彩热帖

    满园春色关不住

    油菜花开引人来

    花开迎春

    隋唐随拍
    /汝阳天心寺考
    /村戏
    /冬日取暖的事儿
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605