即日起至6月15日，洛阳组织人大代表为全市“十五五”规划编制建言献策

26日，洛报融媒记者从洛阳市人大常委会获悉，即日起至6月15日，洛阳市人大常委会面向全市各级人大代表征集洛阳市“十五五”规划意见建议，共同为洛阳发展建言献策。

26日，洛报融媒记者从洛阳市人大常委会获悉，即日起至6月15日，洛阳市人大常委会面向全市各级人大代表征集洛阳市“十五五”规划意见建议，共同为洛阳发展建言献策。

据悉，此次征集活动内容重点聚焦“十五五”期间洛阳市科技创新、产业发展、城市建设、乡村振兴、基础设施、改革开放、文旅文创、生态环境、民生保障、社会治理等十大领域。代表们可以围绕发展思路、主攻方向、对策措施等，就某一专题形成系统性文章，也可就某一方面提出具体观点和看法，也可以是具有可行性、价值性的一句话意见建议。活动充分发挥人大代表来自人民、植根人民优势，通过把群众的意愿和诉求融入规划编制中，确保洛阳市“十五五”规划真正反映民心所向、发展所需。

此次活动将持续至6月15日。届时，洛阳市人大常委会将认真梳理、研究、分析有关意见建议，筛选出具有代表性和参考价值的内容，及时反馈给市政府及相关部门，为规划编制提供参考。

“此次征集活动既为有关方面编制规划纲要提供参考，也将为人代会审查批准洛阳市‘十五五’规划纲要做必要准备。”洛阳市人大常委会相关负责人表示，各级人大将广泛发动、精心组织、积极宣传、密切配合，支持保障人大代表们深入基层了解群众意愿和社会关切，结合自身工作实际和调研深度思考，围绕洛阳经济社会发展重大问题和人民群众关心关注的热点难点问题，广泛听取群众呼声，提出更多具有前瞻性、针对性和可操作性的意见建议。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 李现森 王思芮）