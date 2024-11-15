洛阳创新“预先保护制度” 为古村镇建“电子身份证”

26日，洛报融媒记者从洛阳市名城委获悉，洛阳市出台《洛阳市历史文化名镇名村和传统村落保护管理办法》(下称《办法》)，明确保护原则、保护路径，创新提出“预先保护制度”、数字化管理等举措，为全市历史文化名镇名村和传统村落保护提供制度保障。

26日，洛报融媒记者从洛阳市名城委获悉，洛阳市出台《洛阳市历史文化名镇名村和传统村落保护管理办法》(下称《办法》)，明确保护原则、保护路径，创新提出“预先保护制度”、数字化管理等举措，为全市历史文化名镇名村和传统村落保护提供制度保障。

新安县铁门镇、汝阳县蔡店乡杜康村、嵩县白河镇火神庙村、孟津区朝阳镇魏坡村……作为国务院公布的首批国家历史文化名城之一，洛阳市拥有丰富的历史文化名镇名村和传统村落资源。然而，随着城镇化推进，部分古村镇面临传统建筑失修、风貌破坏、文化传承断层等问题，亟待得到科学保护和创新利用。

“《办法》明确各县区需将保护工作纳入国民经济和社会发展规划，并突出三大保护重点：一是传统格局、历史风貌与人文环境；二是地形地貌、河湖水系等自然景观；三是非物质文化遗产及其文化生态，形成‘有形+无形’的全方位保护体系。”洛阳市名城委相关负责人表示。

亮点一：预先保护机制，为潜在资源“抢时间”

《办法》创新“预先保护制度”：对尚未列入名录但具有保护价值的对象，经县区人民政府组织有关部门和专家进行论证，并经村民同意后启动为期一年的预先保护，其间严禁破坏行为。此举有效避免“保护真空期”的破坏风险，为历史遗存争取抢救时间。

亮点二：数字化赋能，古村镇有了“电子身份证”

《办法》要求各县区要建立数字化档案，通过三维测绘、影像采集等技术留存古村镇全貌。未来还将探索建设数字博物馆，让游客“云端”感受古村镇魅力。

亮点三：活化利用新思路，村民变“股东”

《办法》鼓励村民以土地经营权、传统建筑入股参与保护开发，支持闲置建筑通过产权置换等方式再利用。如老宅可改造为民宿、非遗工坊，既保留文化基因，又创造经济价值。

亮点四：多方共治，从政府主导到全民参与

《办法》建立“保护责任人制度”：历史文化名镇名村的保护责任人为所在地县区人民政府，传统村落的保护责任人为所在地镇人民政府、街道办事处。同时拓宽社会参与渠道，允许企业、个人通过捐赠、志愿服务、技术培训等方式加入保护行列，形成政府、村民、社会三方合力。