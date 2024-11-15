洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳创新“预先保护制度” 为古村镇建“电子身份证”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.05.26 20:27
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　26日，洛报融媒记者从洛阳市名城委获悉，洛阳市出台《洛阳市历史文化名镇名村和传统村落保护管理办法》(下称《办法》)，明确保护原则、保护路径，创新提出“预先保护制度”、数字化管理等举措，为全市历史文化名镇名村和传统村落保护提供制度保障。

　　新安县铁门镇、汝阳县蔡店乡杜康村、嵩县白河镇火神庙村、孟津区朝阳镇魏坡村……作为国务院公布的首批国家历史文化名城之一，洛阳市拥有丰富的历史文化名镇名村和传统村落资源。然而，随着城镇化推进，部分古村镇面临传统建筑失修、风貌破坏、文化传承断层等问题，亟待得到科学保护和创新利用。

　　“《办法》明确各县区需将保护工作纳入国民经济和社会发展规划，并突出三大保护重点：一是传统格局、历史风貌与人文环境；二是地形地貌、河湖水系等自然景观；三是非物质文化遗产及其文化生态，形成‘有形+无形’的全方位保护体系。”洛阳市名城委相关负责人表示。

　　亮点一：预先保护机制，为潜在资源“抢时间”

　　《办法》创新“预先保护制度”：对尚未列入名录但具有保护价值的对象，经县区人民政府组织有关部门和专家进行论证，并经村民同意后启动为期一年的预先保护，其间严禁破坏行为。此举有效避免“保护真空期”的破坏风险，为历史遗存争取抢救时间。

　　亮点二：数字化赋能，古村镇有了“电子身份证”

　　《办法》要求各县区要建立数字化档案，通过三维测绘、影像采集等技术留存古村镇全貌。未来还将探索建设数字博物馆，让游客“云端”感受古村镇魅力。

　　亮点三：活化利用新思路，村民变“股东”

　　《办法》鼓励村民以土地经营权、传统建筑入股参与保护开发，支持闲置建筑通过产权置换等方式再利用。如老宅可改造为民宿、非遗工坊，既保留文化基因，又创造经济价值。

　　亮点四：多方共治，从政府主导到全民参与

　　《办法》建立“保护责任人制度”：历史文化名镇名村的保护责任人为所在地县区人民政府，传统村落的保护责任人为所在地镇人民政府、街道办事处。同时拓宽社会参与渠道，允许企业、个人通过捐赠、志愿服务、技术培训等方式加入保护行列，形成政府、村民、社会三方合力。

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    骨质疏松如何自测？
    骨质疏松如何自测？
    骨质疏松如何自测？
        女性50岁后、男性60岁后风险高；长期不运动、爱抽烟喝酒、挑食缺钙(如很少喝奶、晒太阳)的人要警惕。
  • ·嗓子有异物感、频繁清嗓子怎么办？
  • ·熬夜突发晕厥！37岁职场卷王“高频断片”竟是癫痫前兆
  • ·健康快讯：洛阳市妇幼保健院门诊窗口医保“一码付”功能上线
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 深耕桥梁安全装备领域 双瑞特装参...
  • 聚焦“两高四着力” 推动重要讲...
  • 深学总书记嘱托谋发展 笃行“两高...
  • 6月1日开始！洛龙区部分路口将恢...
  • 走好制造业发展之路 在制造强国建...
  • 文明花开遍河洛 共建共享谱新篇
  • 洛阳公共资源交易协同监管工作机...
  • 2025中国—东盟媒体合作论坛系列...
  • 坚定信心推动高质量发展高效能治...
  • 分享AI赋能媒体创新经验！洛阳国...
    		•
    百姓呼声
    机场西路高架什么时候通车？
    夹马营路公交车什么时候恢复？
    精彩图片
    济新高速公路项目...
    牡丹奇妙游 精彩引...
    牡丹花开隋唐城【...
    牡丹公园：打造诗...
    精彩热帖

    满园春色关不住

    油菜花开引人来

    花开迎春

    隋唐随拍
    /汝阳天心寺考
    /村戏
    /冬日取暖的事儿
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605