雷阵雨！中雨！洛阳最新天气预报来了

刚刚，洛阳气象微信公众号发布消息，根据最新气象资料分析，周后期受高空槽东移和中低层切变线影响，有一次较明显降水过程；其他时段以晴天到多云天气为主。

刚刚，洛阳气象微信公众号发布消息，根据最新气象资料分析，周后期受高空槽东移和中低层切变线影响，有一次较明显降水过程；其他时段以晴天到多云天气为主。 刚刚，洛阳气象微信公众号发布消息，根据最新气象资料分析，周后期受高空槽东移和中低层切变线影响，有一次较明显降水过程；其他时段以晴天到多云天气为主。 具体预报如下： 今天夜里：晴天间多云。 27日(周二)：晴天到多云，气温18℃～30℃。 28日(周三)：晴天间多云，气温17℃～32℃。 29日(周四)：晴天间多云，气温17℃～33℃。 30日(周五)：晴天到多云，夜里转分散性阵雨、雷阵雨，气温19℃～31℃日。 31日(周六)：多云间阴天，有分散性阵雨、雷阵雨，气温22℃～29℃。 6月1日(周日)：阴天有小到中雨，气温20℃～30℃。 6月2日(周一)：阴天有小雨，气温19℃～26℃。⑥