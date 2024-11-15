即日起，4路、34路公交线路临时调整

今日，洛阳公交集团微博发布消息称，因启明东路(三川大道—安居路段)道路进行围挡施工，结合启明东路沿线施工区域，洛阳公交集团自即日起，临时调整4路、34路。 今日，洛阳公交集团微博发布消息称，因启明东路(三川大道—安居路段)道路进行围挡施工，结合启明东路沿线施工区域，洛阳公交集团自即日起，临时调整4路、34路。 去程从中州东路公交停车场发车，沿原线行驶至中州东路与机车厂路交叉口后，改走中州东路至中州东路与三川大道交叉口恢复原线，调整路段去回程一致。 临时新增站位：中州东路三川大道口。 临时取消站位：中州东路安居路口、安居路启明东路口南、启明东路机车厂东路口、机车工厂东门、机车工厂、机车工厂西门。 温馨提示：途经线路将根据道路施工实际情况适时进行调整，如需咨询，请拨打公交集团客服热线0379-63411661。⑥