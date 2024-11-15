栾川生态伏牛一号旅游公路再添殊荣

近日，中国公路学会旅游交通工作委员会公布“2025年度交通与旅游融合创新项目”名单，洛阳市“极限观星之旅——河南省生态伏牛一号旅游公路栾川段石张线”项目入选。

近日，中国公路学会旅游交通工作委员会公布“2025年度交通与旅游融合创新项目”名单，洛阳市“极限观星之旅——河南省生态伏牛一号旅游公路栾川段石张线”项目入选。

生态伏牛一号旅游公路栾川段石张线起于石庙镇石庙村，止于张盘村与G311连栾线交叉口，沿线有伏牛山滑雪度假乐园、蟠桃山等景区，全长31.65公里。该路段将沿线景观、人文资源有机串联，通过增设休憩服务设施、骑行道和步道等方式，方便游客近水亲水、观山赏景，推动交旅融合发展。

此前，该路陶湾南沟段(伊源路)已入选全国第一批交通运输与旅游融合发展典型案例、交通运输部2021年度“我家门口那条路——最具人气的路”、河南省“公路旅游”特色路典型案例、洛阳市十大最美乡村旅游路等。

据悉，“2025年度交通与旅游融合创新项目”征集活动，评选出34个旅游公路(旅游风景道)项目、19个公路服务设施项目、8个特色专项项目、12个交通旅游产品项目、5个慢行旅游交通项目、4个交通文化科普研学项目和5个交旅融合智慧化项目。我市该路段入选旅游公路(旅游风景道)项目名单。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 文/图 通讯员 侯豫炯 胡书庆）