同比下降4.05%！洛阳发布4月消费维权分析报告

26日，洛阳市市场监管局12315发布4月消费维权分析报告。当月，12315三级执法网络共受理各类咨询、投诉、举报30059件，较去年同比下降4.05%。 26日，洛阳市市场监管局12315发布4月消费维权分析报告。当月，12315三级执法网络共受理各类咨询、投诉、举报30059件，较去年同比下降4.05%。其中，受理投诉8287件，较去年同比增长3.95%，共为消费者挽回经济损失346.57万元；受理举报2593件，较去年同比下降6.59%，案值130万余元。 具体来看，受理商品类投诉4930件，主要涉及一般食品问题、家居用品问题、药品问题、服装鞋帽问题、交通工具等；服务类投诉3357件，主要涉及餐饮店和宾馆服务问题、普通商品销售服务问题、电信服务问题、美容美发洗浴服务问题、教育培训服务问题、汉服租赁服务问题等。受理涉及市场监管领域违法线索举报2593件，主要集中在广告违法行为、不正当竞争行为、侵害消费者权益违法行为、食品质量违法行为等。 下一步，各级市场监管部门将进一步加强事前、事中、事后监管，严厉打击价格违法、假冒伪劣、侵害食品安全、无照经营、侵犯消费者权益、虚假广告宣传、商标侵权等违法行为，维护公平竞争的市场环境。 4月，12315三级执法网络接收到涉及网购的投诉举报共5446件，较去年同比增长17.1%，占四月份总投诉举报量的50.1%。其中，商品类投诉2620件，服务类投诉999件；商品类举报1572件，服务类举报255件。网购投诉举报次数较多的电商平台、企业有抖音、拼多多、天猫商城、美团平台和淘宝网，投诉举报量合计占比64.9%。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 陈翔 李二帅 文/图)