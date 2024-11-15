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2025中国—东盟媒体合作论坛系列活动在洛举行
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.05.26 16:20
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2025中国—东盟媒体合作论坛系列活动在洛举行
杜占元、郭卫民、江凌、史忠俊、肯·顾纳瓦、潘心出席开幕式并致辞

　　25日至26日，2025中国—东盟媒体合作论坛系列活动在洛阳举行。

　　中国—东盟媒体合作论坛此前已成功举办7届。本届论坛由中国外文局、中国—东盟中心主办，洛阳市政府等承办，以“共促‘智’ ‘质’传播 ‘数’写合作新篇”为主题，重点围绕人工智能时代媒体变革与协同共治等议题进行研讨交流。

　　中国外文局局长杜占元，中国公共关系协会会长、国务院新闻办原副主任郭卫民，河南省人大常委会党组副书记、副主任，洛阳市委书记江凌，中国—东盟中心秘书长史忠俊，柬埔寨新闻部国务秘书肯·顾纳瓦，越南文化体育旅游部副部长潘心等出席论坛开幕式。东盟副秘书长山伦作了视频致辞。

　　江凌代表省委省政府、市委市政府对论坛举办表示祝贺。他说，洛阳与东盟各国友谊源远流长。这些年，在“一带一路”倡议和构建人类命运共同体理念推动下，洛阳与东盟在各领域开展了广泛合作。中国—东盟媒体合作论坛为各国媒体对话交流、务实合作提供了重要平台，也为中国地方省份向东盟展示发展成果、促进经贸往来提供了良好机遇。期望以此次论坛为契机，进一步讲好河南故事、洛阳故事，加强河南、洛阳与东盟的人文交流和文明互鉴，为构建更为紧密的中国—东盟命运共同体贡献更大力量。

　　杜占元在致辞中指出，2025中国—东盟媒体合作论坛聚焦媒体变革与协同共治等议题，对新形势下以人工智能赋能高质量发展、增进民心相通具有重要意义。中国和东盟媒体要坚持真正的多边主义，共建全球治理新秩序；强化技术赋能合作，共创国际传播新范式；激发青年创新活力，共育数智传播新生代。中国外文局愿与中国—东盟中心以及各国媒体、智库等保持密切合作，在媒体传播、人文交流等领域开展有益实践，为推动构建更为紧密的中国—东盟命运共同体作出应有的贡献。

　　史忠俊表示，在数字时代，媒体要承担起更重要的社会责任，在应用人工智能技术时必须始终保持信息真实性。东盟将与中国加强相关合作，充分运用人工智能等新技术更好传播中国与东盟的友谊和合作故事。

　　郭卫民指出，面对人工智能带来的机遇和挑战，中国和东盟媒体应该共享机遇、共担风险，主动拥抱新技术革命，强化媒体数字赋能；加强媒体协作共治，推进人工智能助力全球治理，为建设更加美好的未来汇聚强大力量。

　　肯·顾纳瓦倡议，东盟与中国合作伙伴要制定媒体应用人工智能准则，支持开展人工智能运用能力提升项目，助力记者、编辑和监管人员在保障准确性、隐私与透明度的前提下更规范有序使用AI技术。

　　潘心表示，加快区域合作对推动AI应用、数据共享等具有积极意义。越南愿与东盟和中国伙伴携手，加快制定基于人工智能的核查机制，共同打造在全球传播格局中发挥建设性作用的媒体生态圈。

　　论坛还举办了“AI+媒体创新”中方经验分享会，来自高校、主流媒体、新媒体的代表等参加，其中洛阳国际传播中心应邀以《AI赋能媒体创新——洛阳国际传播中心的实践“密钥”》为题，分享了洛阳在AI赋能媒体创新中的探索与实践。随后，媒体从业者围绕“协同与共治：筑牢虚假信息防线”“机遇与重塑：人工智能时代的媒体变革”等议题开展了研讨交流。

　　论坛期间，中国外文局和中国—东盟中心在洛发布了《关于中国—东盟应用人工智能技术推动媒体生态治理的联合倡议》，并发起了“中国—东盟新媒体分享计划”，将通过定期组织中国和东盟媒体从业人员围绕新媒体传播策略、AI技术应用赋能等内容开展交流研讨和学习。

　　在洛期间，与会嘉宾还前往二里头夏都遗址博物馆、中国一拖、龙门石窟、白马寺、隋唐洛阳城国家遗址公园等地参访，实地感受洛阳厚重历史文化和高质量发展的生动实践。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 蒋颖颖)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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