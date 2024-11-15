洛阳首轮食品安全“你点我检”专项抽检结果出炉

今日洛报融媒记者从洛阳市市场监管局获悉，今年首轮食品安全“你点我检”专项抽检结果已经出炉，共计抽检100批次，涵盖鸡蛋、小麦粉、酱油、大米、猪肉、淡水鱼、大豆油、苹果、中老年奶粉、花生油等十类食品，其中99批次合格，不合格样品1批次。
今日洛报融媒记者从洛阳市市场监管局获悉，今年首轮食品安全“你点我检”专项抽检结果已经出炉，共计抽检100批次，涵盖鸡蛋、小麦粉、酱油、大米、猪肉、淡水鱼、大豆油、苹果、中老年奶粉、花生油等十类食品，其中99批次合格，不合格样品1批次。
今日洛报融媒记者从洛阳市市场监管局获悉，今年首轮食品安全“你点我检”专项抽检结果已经出炉，共计抽检100批次，涵盖鸡蛋、小麦粉、酱油、大米、猪肉、淡水鱼、大豆油、苹果、中老年奶粉、花生油等十类食品，其中99批次合格，不合格样品1批次。
针对检出的1批次不合格样品，生产企业对其真实性提出异议，市场监管部门已启动调查处理，下一步将根据调查情况依法依规进行处置。
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