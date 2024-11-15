洛阳市市场监管局发布9起消费维权典型案例

今日洛报融媒记者从洛阳市市场监管局12315获悉，该局发布9起消费维权典型案例。

今日洛报融媒记者从洛阳市市场监管局12315获悉，该局发布9起消费维权典型案例。

案例一：消费者反映与某汽车销售有限公司汽车合同纠纷

4月8日，消费者杨女士反映2025年4月1日在洛龙区某汽车销售有限公司付款8万元购买品牌家用汽车，购买时店方称4月8日店内有活动可以提车，到约定时间店方一直推脱不提供车辆，杨女士多次与4S店协商无果后，拨打12315热线求助。接到投诉后，洛龙区市场监管局辖区所执法人员立即与杨女士取得联系，经执法人员与4S店调解，店方已为杨女士提供车辆，并赠送保养给予补偿。

市场监管小贴士：

按照《民法典》合同编的相关规定，以及《消费者权益保护法》第十六条“经营者向消费者提供商品或者服务，应当依照本法和其他有关法律、法规的规定履行义务。经营者和消费者有约定的，应当按照约定履行义务，但双方的约定不得违背法律、法规的规定”，本案中消费者购买家用汽车，与经营者对车型及交付时间等皆有明确合同约定，店方应该履行约定按时提供车辆。

案例二：消费者反映某汽车销售有限公司汽车质量纠纷

4月23日，消费者白先生反映2022年6月1日在瀍河区某汽车销售有限公司7万元购买的大众家用汽车，车辆行驶未超六万公里，现在车辆出现刹车失灵质量问题，无法正常行驶，他多次与4S店协商未解决，便拨打12315热线投诉。接到投诉后，市局直属分局执法人员立即与白先生和4S店取得联系核实情况，了解到白先生所述属实，其车辆仍在包修期内，经调解，4S店已经对消费者车辆检测并更换配件进行维修。

市场监管小贴士：

根据《家用汽车产品修理更换退货责任规定》第十八条“家用汽车产品的三包有效期不得低于2年或者行驶里程50,000公里，以先到者为准；包修期不得低于3年或者行驶里程60,000公里，以先到者为准。三包有效期和包修期自销售者开具购车发票之日起计算；开具购车发票日期与交付家用汽车产品日期不一致的，自交付之日起计算”及第十九条“家用汽车产品在包修期内出现质量问题或者易损耗零部件在其质量保证期内出现质量问题的，消费者可以凭三包凭证选择修理者免费修理(包括免除工时费和材料费)”等的规定，本案中，消费者所购家用汽车包修期内出现故障，商家须承担售后责任，提供免费维修服务。

案例三：消费者反映与涧西区某家具店家具售后纠纷

4月21日，消费者孔女士反映3月22日在涧西区某鸿辉家具店购买沙发，她收到货后发现侧把手已经断裂，存在质量问题并且异味严重，商家承诺终身质保却不予处理，遂拨打12315热线投诉。接到投诉后，涧西区市场监管局辖区所执法人员立即进行调查处理，经调解，双方达成一致，商家给孔女士更换另外一款同价位新沙发。

市场监管小贴士：

依照《消费者权益保护法》第二十四条“经营者提供的商品或者服务不符合质量要求的，消费者可以依照国家规定、当事人约定退货，或者要求经营者履行更换、修理等义务。没有国家规定和当事人约定的，消费者可以自收到商品之日起七日内退货；七日后符合法定解除合同条件的，消费者可以及时退货，不符合法定解除合同条件的，可以要求经营者履行更换、修理等义务”以及《河南省家具产品质量“三包”责任规定》第四条“‘三包’服务内容”修理、更换、退货等的相关规定，本案中，消费者购买的沙发明显不符合质量要求，经营者应当依法承担三包责任，一旦确定符合退换货的条件，要积极与消费者协商处理。

案例四：消费者反映洛龙区某生鲜超市低标高售纠纷

4月23日，消费者李女士反映当日在洛龙区某生鲜超市购买苹果，商家标价3.98元/斤，实际按照4.98元/斤的价格收取，最后收款10.4元，其认为不合理，便拨打12315热线投诉。接到投诉后，洛龙区市场监管局辖区所执法人员立即对此事进行调查处理，了解到李女士所述情况属实，该商家表示当天销售的苹果标价为3.98元/斤，但工作人员失误未将结算系统内价格调整，目前已将收银系统更改，主动向消费者道歉解决，执法人员对商家行为另行处理。

市场监管小贴士：

根据《中华人民共和国价格法》第十一条第一项“经营者进行价格活动，享有下列权利：(一)自主制定属于市场调节的价格”和第十三条“经营者销售、收购商品和提供服务，应当按照政府价格主管部门的规定明码标价，注明商品的品名、产地、规格、等级、计价单位、价格或者服务的项目、收费标准等有关情况。经营者不得在标价之外加价出售商品，不得收取任何未予标明的费用”的规定，本案中经营者可以根据经营情况自主制定商品价格并明码标价，但不得低标高售，该经营者出现低标高售的行为，应当承担相应的法律责任。