分享AI赋能媒体创新经验！洛阳国际传播中心亮相2025中国—东盟媒体合作论坛

25日上午，2025中国—东盟媒体合作论坛“AI+媒体创新”中方经验分享会在洛阳举行，来自中国和东盟国家的主流媒体、新媒体机构、相关智库代表等参会。洛阳国际传播中心应邀参加，并作经验分享。

25日上午，2025中国—东盟媒体合作论坛“AI+媒体创新”中方经验分享会在洛阳举行，来自中国和东盟国家的主流媒体、新媒体机构、相关智库代表等参会。洛阳国际传播中心应邀参加，并作经验分享。

分享会上，与会专家学者围绕人工智能时代背景下的媒体创新、媒体智能化转型、直播与短视频等话题进行了经验分享。洛阳国际传播中心代表以《AI赋能媒体创新——洛阳国际传播中心的实践“密钥”》为题，分享了洛阳国际传播中心在AI赋能媒体创新中的探索与实践。

去年以来，洛阳国际传播中心成立了AI实验室，制作推出洛阳首部AI原生微电影《时空·洛神赋》、首部洛阳牡丹文化节AI宣传片《送你一朵牡丹花》《AI客家·回家》等创意视频作品，并拍摄制作《洛阳国际推荐官》系列外宣视频，结合AI技术为每位国际推荐官打造个性化视频内容，在海外平台广泛传播。今年3月，洛阳国际传播中心面向全球AI创作者举办的“牡丹花都·全球AI创作者大赛”，吸引了来自法国、美国、摩洛哥等10多个国家，以及浙江大学、郑州大学等国内知名高校的近千名AI创作者参赛，用AI技术展现洛阳的文化底蕴与现代活力。