6月1日开始！洛龙区部分路口将恢复、启用交通技术监控设备

今日，“洛阳交警”发布公示称，洛阳市公安局交警支队六大队在龙丰路龙门大道口南北双向主、辅路恢复、启用交通技术监控设备，用于查处违反禁止标线指示、违反交通信号灯通行、不按导向车道行驶等交通违法行为。公示日期为：2025年5月25日至2025年5月31日，2025年6月1日起开始启用。

今日，“洛阳交警”发布公示称，洛阳市公安局交警支队六大队在龙丰路龙门大道口南北双向主、辅路恢复、启用交通技术监控设备，用于查处违反禁止标线指示、违反交通信号灯通行、不按导向车道行驶等交通违法行为。公示日期为：2025年5月25日至2025年5月31日，2025年6月1日起开始启用。 今日，“洛阳交警”微信公众号发布公示称，洛阳市公安局交警支队六大队在龙丰路龙门大道口南北双向主、辅路恢复、启用交通技术监控设备，用于查处违反禁止标线指示、违反交通信号灯通行、不按导向车道行驶等交通违法行为。公示日期为：2025年5月25日至2025年5月31日，2025年6月1日起开始启用。 关于洛龙区部分路口恢复、启用交通技术监控设备的公示 为加强道路交通安全管理，预防道路交通事故，根据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国道路交通安全法》等法律法规规定，洛阳市公安局交警支队六大队在龙丰路龙门大道口南北双向主、辅路恢复、启用交通技术监控设备，用于查处违反禁止标线指示、违反交通信号灯通行、不按导向车道行驶等交通违法行为。公示日期为：2025年5月25日至2025年5月31日，2025年6月1日起开始启用。 现向社会公示监控设备设置地点及查处的道路交通违法行为，希望广大群众自觉遵守交通法规，共同维护道路交通秩序。 特此公示 洛阳市公安局交警支队六大队

2025年5月26日 ⑥