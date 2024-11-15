离婚后未成年子女户口如何迁移？洛阳市公安局回复

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：夫妻协议离婚，孩子户口在男方家，没有出生证明，该如何将户口迁到女方家？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：夫妻协议离婚，孩子户口在男方家，没有出生证明，该如何将户口迁到女方家？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：夫妻协议离婚，孩子户口在男方家，没有出生证明，该如何将户口迁到女方家？
市公安局回复：河南省公安厅关于印发《河南省公安机关户口居民身份证管理工作规范(试行)》的通知，第五十六条因父母离婚，直接抚养人申请将未成年子女迁移至户内的，申请人还应提交以下材料之一：
1.确定子女直接抚养方的离婚协议书；
2.生效的人民法院判决书；
3.离婚民事调解书；
4.司法公证部门的抚养公证书。
需办理投靠非直接抚养方落户的，父母双方应当同时到公安派出所签署同意办理落户的书面声明。如您还有其他疑问，可以电话咨询老城户籍室0379-63136448。
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