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洛阳公共资源交易协同监管工作机制正式实施
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.05.26 08:31
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　　记者从市发展改革委获悉，《洛阳市公共资源交易协同监管工作机制》(简称《协同机制》)近日正式实施。我市将构建跨部门协同监管体系，依托数字化平台实现公共资源交易全流程闭环管理，为优化营商环境提供硬核支撑。

　　针对以往多头监管、信息孤岛等问题，《协同机制》明确——　

　　建立“发改牵头、部门协同”机制，由市发展改革委联合纪检监察、公安、市场监管等部门成立联席会议，每半年研判招投标突出问题，协调跨部门执法。突出数字赋能，新机制将依托省公共资源交易在线监管平台，实现“数智化”转型，织密智能系统监管网络。

　　《协同机制》还对信息共享与协同监管机制优化等方面作出明确规定——

　　●在全流程数字化监管方面，全面应用省公共资源交易在线监管平台，实现现场监管向全流程数字化监管转变，打通纪检监察、司法、审计监督通道，构建协同监管网络。

　　●在信用信息共享方面，行政监督部门对违法违规主体作出处罚后，需将信息推送至市信用平台及公共资源交易平台，通过“信用中国(河南洛阳)”向社会公开，供交易活动查询调用。

　　●在失信惩戒与信用监管方面，实施跨部门联合惩戒，将招标人、评标专家等主体信用记录作为市场准入、资质审核依据，严重失信主体依法限制参与交易活动，直至市场禁入。

　　市发展改革委相关负责人表示，下一步将深化跨部门数据共享，探索“AI+监管”模式，力争尽早实现监管“一张网”全覆盖，为服务全国统一大市场建设贡献“洛阳经验”“洛阳方案”。(洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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