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走好制造业发展之路 在制造强国建设中展现“洛阳担当”——习近平总书记在河南考察时的重要讲话在洛阳工业战线引发热烈反响
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.05.26 08:48
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　　“制造业是国民经济的重要支柱，推进中国式现代化必须保持制造业合理比重。”习近平总书记一席话，深刻阐明发展制造业对推进中国式现代化的重要意义，传递出对夯实制造业基础的深刻思考和战略谋划。

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　　连日来，习近平总书记在河南考察时的重要讲话，在我市工业战线引发热烈反响。大家纷纷表示，要深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，深刻领悟习近平总书记关于制造业发展的重要论述，牢记嘱托、凝心聚力，坚定不移走自主创新之路，在制造强国建设中展现“洛阳担当”，把学习贯彻成果加速转化为奋力谱写中原大地推进中国式现代化新篇章的实际成效。

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　　新安经开区党工委书记、管委会主任吴良：

　　习近平总书记强调，高质量发展是中国式现代化的必然要求。轴承装备是新安制造业主导产业之一，也是县域经济发展的重要支撑。新安经开区将进一步加大对轴承装备产业的支持力度，推动传统产业向高端化、智能化、绿色化转型。持续强化科技赋能，加强与洛轴等头部企业交流合作，积极抢抓精密轴承、新能源等产业新赛道，大力推动关键核心技术攻关和产学研一体化；打造区域研发、生产联动平台，加快关联企业协作协同、行业资源重组整合，持续在降本增效、生态完善和细分赛道上深耕发力，全面提升轴承产业核心竞争力；聚焦延链补链强链，充分发挥我县轴承装备产业技术积淀、链群集聚等优势，大力推进高新技术企业倍增计划以及高成长性企业培育行动，带动轴承装备产业集群做大做强。

　　洛阳建龙微纳新材料股份有限公司总裁李怡成：

　　习近平总书记指出，现代制造业离不开科技赋能，要大力加强技术攻关，走自主创新的发展路子，这为洛阳企业指明了发展方向，更让我们深感使命在肩、责任重大。作为新材料领域的创新型企业，未来我们将持续加大研发投入力度，严格遵循“生产一代、储备一代、研发一代、关注一代”的产品迭代战略，同时依托洛阳创新中心、洛阳分子筛新材料产业研究院等创新平台，汇聚顶尖科研人才，围绕石油化工、能源化工、可再生能源等领域，全力攻克分子筛核心技术，加速国产化替代进程，构建覆盖新兴赛道与传统产业升级的业务驱动布局，持续为产业升级提供国产化解决方案。

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[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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