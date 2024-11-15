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深耕桥梁安全装备领域 双瑞特装参建项目获桥梁界“诺贝尔奖”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.05.26 08:28
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　　近日，记者从中国船舶集团七二五所中船双瑞(洛阳)特种装备股份有限公司获悉，2025年国际桥梁大会(IBC)奖项名单发布，该企业参与建设的黄茅海跨海通道荣获乔治·理查德森奖，是本届我国唯一获此殊荣的项目。

　　黄茅海跨海通道连接珠海金湾与江门台山，海域段约14公里，是《粤港澳大湾区发展规划纲要》发布后首个开工的跨海通道工程，也是继港珠澳大桥、深中通道之后大湾区又一重大跨海通道。

　　在其建设中，双瑞特装发挥深耕桥梁安全装备领域数十年积累的经验与技术优势，联合科研和设计单位，高标准组织研发及生产工作，成功提供抗风支座、各向异性摩擦摆支座等百余套桥梁支座，应用于黄茅海跨海通道中的黄茅海大桥、高栏港大桥、中引桥等处。该系列产品与黄茅海跨海通道其他技术装备相互配合，有效优化了桥梁力学性能，可降低强风和地震对桥梁的影响，为黄茅海跨海通道的安全运行提供坚实支撑。

　　截至目前，我国共有11个桥梁工程获得乔治·理查德森奖，其中9座桥梁有双瑞特装参与建设。此外，双瑞特装曾参与建设的港珠澳大桥获得超级工程奖，曾参与建设或提升改造的南京长江大桥、拉林铁路藏木雅鲁藏布江大桥、福厦高铁泉州湾跨海大桥等获得西奥多·库珀奖，充分展现了双瑞特装深耕桥梁安全装备领域数十年的技术积淀和发展成果。

　　国际桥梁大会(IBC)是美国宾夕法尼亚州西部工程师协会主办的具有颇高声誉的国际桥梁学术会议，在世界桥梁界具有广泛影响力。大会奖项设立于1988年，是桥梁界最负盛名的奖项，被誉为桥梁界的“诺贝尔奖”。乔治·理查德森奖是其中设立最早、影响最大的奖项，评选侧重于设计、施工、研究、教育等方面的杰出成就，颁发给近期完成且取得杰出成就的工程项目。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 徐兆琦 王澍)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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