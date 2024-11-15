文明花开遍河洛 共建共享谱新篇

23日，喜讯从北京传来！经复查确认，洛阳市继续保留“全国文明城市”荣誉称号。这是自2011年首次荣膺“全国文明城市”称号以来，我市连续五届获此殊荣。

23日，喜讯从北京传来！经复查确认，洛阳市继续保留“全国文明城市”荣誉称号。这是自2011年首次荣膺“全国文明城市”称号以来，我市连续五届获此殊荣。

“全国文明城市”是综合评价一座城市整体文明水平的最高荣誉。这份荣誉来之不易，它记载了全市上下勠力同心、实干争先的奋斗历程，见证了全市人民群策群力、共建共享的创新实践，是我市深入学习贯彻党的二十大精神，践行习近平文化思想、习近平总书记关于精神文明建设重要论述的生动答卷，更是700多万洛阳人民共同浇灌的文明硕果。

洛阳“共享奶奶”志愿服务队亮相卫视晚会

以文明培育构筑精神高地

近日，在伊滨区诸葛镇南宋社区的文化广场上，一场别开生面的理论宣讲举行。56岁的村民宋留旺，用朴实的“红薯经”阐释共同富裕理念，赢得现场群众阵阵喝彩。他说：“单种红薯不赚钱，咱就抱团搞粉条加工，跟着党的政策找准路子！”

文明培育是精神文明建设的根基，需要丰沃的土壤承载。聚焦培育和践行社会主义核心价值观，洛阳立足实际、厚植沃土，让文明培育可感可及，以文明培育构筑精神高地。

理论铸魂，让千年文脉激荡时代新声。洛阳制定《关于进一步提高党委(党组)理论学习中心组学习实效性的若干举措》，出台《“第一议题”学习规范指引》，以制度规范推动党的创新理论入脑入心；举办“理响洛城·河洛青年说”主题宣讲集中展示活动，实施“走读洛城”思政课创新行动，围绕“洛阳产业重塑之路”等主题开设沉浸式思政课，把“理”讲到实践前沿、讲到青年心坎上；实施“E起学理”网络传播行动，联动县区开设《E起学理》专题专栏，培养“理响洛城”等自媒体账号，推动理论学习“入网乘云”。

礼遇模范，以制度善意呵护凡人微光。洛阳始终秉持对榜样人物“高看一眼，厚爱三分”的态度，通过政策保障、福利馈赠、志愿服务等方式对榜样人物进行关爱帮扶，大力倡导全社会关爱礼遇道德模范、身边好人等模范人物，不断引领人们将榜样力量转化为生动实践，让好人好事层出不穷，让善行义举蔚然成风。

文脉滋养，在古今辉映中定义美好生活。举办“知洛阳爱洛阳 城市文明共践行”首届城市文明生活季活动，培育“文明推介官”162名；围绕春节、元宵节、清明节、端午节、七夕节、中秋节、重阳节等传统节日，组织开展“我们的节日”活动，让传统节日在基层火起来；实施文艺文化精品打造工程，打造“黄河之声”音乐会等惠民品牌，让公共文化服务可亲可及；联动《元梦之星》《王者荣耀》等网络游戏开发文创、举办大赛，积极探索讲好“洛阳故事”的另一种可能。

时代楷模陈俊武院士七十载坚守石化科研，全国道德模范李俊贤院士毕生践行科技报国，“中国好人”吴拥军扎根栾川深山为特殊儿童筑梦，全国文明家庭成员王丛苗用铅笔绘出“最早的中国”……河洛大地上，科研攻坚者的执着、非遗守护者的匠心与凡人英雄的热血，在历史与现实的交响乐中熔铸成新时代文明坐标。